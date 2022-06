Le retour du superjumbo : L'A380 fait son retour malgré les prix élevés du pétrole

Aujourd'hui, l'emblématique avion à deux étages européen connaît un regain de vie alors que les compagnies aériennes s'efforcent de faire face à la hausse de la demande et à la pénurie de modèles plus récents, mais on ne sait pas encore pour combien de temps.

Le retour du mastodonte quadrimoteur chez des compagnies telles que Singapore Airlines et Qantas Airways - et bientôt chez la compagnie japonaise ANA Holdings et la compagnie sud-coréenne Asiana Airlines - intervient malgré les prix élevés du carburant qui rendent l'exploitation des gros porteurs bimoteurs de nouvelle génération bien moins coûteuse.

"Les passagers, ils adorent l'avion et nous avons beaucoup de sièges en classe affaires à bord, c'est donc un très bon avion pour voler sur les routes à forte demande", a déclaré Walter Cho, directeur général de Korean Air Lines, en marge d'une réunion de l'industrie aérienne à Doha.

Korean Air prévoit de remettre en service trois de ses 10 A380 d'ici la fin de l'année, contre un aujourd'hui.

La forte demande et les retards dans les livraisons des nouveaux avions de ligne Boeing 777X ont également forcé Lufthansa à repenser sa stratégie.

Lufthansa décidera bientôt si elle ramène l'A380, mais elle ne dispose actuellement que de 14 pilotes autorisés à les piloter et formera des pilotes d'A350 pour les doubler, a déclaré le directeur général Carsten Spohr.

L'A380 a été présenté par Airbus comme l'avion de croisière du 21ème siècle avec des perspectives de 1000 avions en service. Mais seuls 242 ont été construits après que de nombreux transporteurs aient opté pour des biréacteurs plus petits.

Les analystes affirment que la flotte ne retrouvera jamais les niveaux d'avant la pandémie.

Pourtant, 106 appareils sont de nouveau en service, selon la société de données Cirium, alors qu'ils n'étaient que quatre lorsque la crise a éclaté en avril 2020.

La demande d'appareils d'occasion pour les A380 est faible, de sorte que les compagnies aériennes sont souvent confrontées au choix de les faire voler ou de les mettre au rebut.

"Garder les avions qui ont été dépréciés ... peut être l'option la moins pire", a déclaré Rob Morris, chef mondial du conseil d'Ascend by Cirium.

Malgré cela, Air France a retiré définitivement ses A380 pendant la pandémie, Thai Airways et Malaysia Airlines les ont mis en vente malgré la faible demande des acheteurs et même les opérateurs actuels en ont envoyé certains à la casse.

VOUS ALLEZ LE REGRETTER

La récession a incité de nombreuses compagnies aériennes à déprécier la valeur de leurs plus gros jets.

Après avoir pris cette décision, elles peuvent faire voler l'avion sans avoir à payer de coûteux frais d'amortissement, bien que le prix du carburant consommé par les quatre moteurs de l'avion reste un énorme casse-tête.

Qantas a pris une charge de 1,43 milliard de dollars australiens (995 millions de dollars) en 2020, principalement sur l'A380 alors immobilisé au sol, mais elle en ramène maintenant 10 sur 12.

L'A380 a également obtenu un sursis en partie parce que les compagnies aériennes n'ont pas encore une demande suffisante pour reprendre des vols multiples sur des routes comme Dubaï-Londres, Singapour-Mumbai et Sydney-Los Angeles.

Tim Clark, président d'Emirates, est l'un des patrons de compagnie aérienne qui n'a pas été surpris par ce retour partiel. Elle est de loin le plus gros client après avoir commandé un total de 123 jets pour son hub de Dubaï.

Clark s'est battu en vain pour persuader Airbus de réinvestir dans l'A380 avant que le planificateur ne décide en 2019 de mettre fin à la production.

"Tout le monde s'est battu avec la capacité. J'ai tout observé ; les gens disant que la tendance est terminée", a-t-il déclaré aux journalistes.

"Si vous voulez faire cela, vous le regretterez", se souvient-il d'avoir dit lui-même à propos du passage de toute l'industrie à des jets plus petits. "Et maintenant, ce qui se passe, c'est que vous devez réactiver des A380".

La flotte de superjumbo d'Emirates n'a cependant pas été épargnée par la crise, avec des dizaines d'appareils garés et actuellement hors d'usage.

Le directeur général de Qatar Airways, Akbar Al Baker, a déclaré que l'A380, que la compagnie a retiré de la circulation après un conflit avec Airbus au sujet des nouveaux A350, n'est toujours pas rentable.

Quel que soit son avenir à long terme, il est peu probable que le superjumbo réponde à sa vision initiale de vaisseau amiral de luxe, et qu'il se taille plutôt un rôle plus humble de bête de somme pour couvrir les périodes de pointe.

"Si vous voulez augmenter la capacité, vous devez ramener le grand oiseau", a déclaré Subhas Menon, directeur général de l'Association of Asia Pacific Airlines.

"Elles en auront besoin, sinon elles ne seront pas en mesure de répondre aux attentes du consommateur."

(1 $ = 1,4378 dollar australien)