Le retour sur le risque profite plus au crédit qu'aux actions-BAML

(Répétition sans changement d'une dépêche transmise vendredi) PARIS, 21 janvier (Reuters) - Le regain d'appétit pour le risque depuis le début de l'année a plus profité au crédit qu'aux actions en dépit du rebond des indices boursiers, montre une étude hebdomadaire publiée vendredi par Bank of America Merrill Lynch qui s'appuie sur les flux de collecte nette sur les fonds d'investissement collectifs pour la semaine au 16 janvier. Si l'indice MSCI World a repris près de 9,5% depuis la fin de l'année dernière après avoir plongé de près de 12,5% en décembre, l'un des pires mois de mémoire de boursiers depuis les années 1930, les fonds collectifs investis en actions ont encore subi une décollecte sur la période sous revue, à hauteur de 4,8 milliards de dollars (4,21 milliards d'euros) et sur huit des neuf dernières semaines. Depuis le début de l'année, les sorties nettes sur les fonds actions totalisent 19,74 milliards de dollars mais seulement 0,1% du total de leurs actifs sous gestion, selon l'étude qui reprend des données d'EPFR Global, société de recherche spécialisée dans le suivi des flux de souscription des grandes sociétés internationales de gestion. Sur la semaine au 16 janvier, les fonds dédiés aux actions américaines ont enregistré des rachats massifs à hauteur de 7,7 milliards de dollars alors que la valorisation relative de Wall Street par rapport à l'ensemble des autres Bourses mondiales est au plus haut depuis 70 ans. Les fonds investis en actions européennes ont subi une décollecte, certes limitée à 800 millions de dollars, mais qui porte à 44 semaines sur 45 les périodes de sorties nettes sur cette catégorie. En revanche les fonds en actions émergentes ont bénéficié d'une quatorzième semaine consécutive d'entrée nette (+3,4 milliards de dollars) et ceux spécialisés sur les actions japonaises ont collecté 1,6 milliard de dollars. Au sein de l'obligataire, les fonds en obligations souveraines ont subi leurs premiers retraits hebdomadaires nets depuis le mois d'octobre avec 1 milliard de dollars de sorties. Les fonds investis en obligations à haut rendement ont enregistré leur plus forte collecte nette depuis avril 2017 (+2,8 milliards de dollars) tandis que ceux en dettes émergentes ont connu des entrées nettes au plus haut d'un an (+2,5 milliards d'euros). Les fonds en obligations en catégorie d'investissement peinent encore à retrouver la faveur des investisseurs avec des sorties nettes de 1,3 milliard de dollars et sur 17 des 18 dernières semaines. BofA Merrill Lynch souligne toutefois que l'hémorragie subie par le crédit au sens large (fonds en obligations en catégorie d'investissement, fonds en obligations à haut rendement et fonds en obligations émergentes) au dernier trimestre de 2018 semble désormais être jugulée. Les fonds en métaux précieux, principalement l'or, ont bénéficié d'une sixième semaine consécutive de collecte nette limitée à hauteur de 100 millions de dollars alors que le métal jaune n'est pas parvenu à franchir le seuil des 1.300 dollars l'once malgré une accélération depuis la mi-novembre de son rebond amorcé trois mois plus tôt. Souscriptions(+)/Rachats(-) nets par grandes catégories de fonds (en milliards de dollars): Semaine au 16 2019 janvier Actions -4,8 -19,74 Obligataires +2,8 +2,18 Monétaires -28,12 +63,0 Matières premières -0,32 +1,69 (Marc Joanny, édité par Patrick Vignal)