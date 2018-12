Le retournement cyclique n'est pas à l'ordre du jour, estime LBP AM

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Banque Postale Asset Management revient sur la crainte des investisseurs d’un retournement du cycle économique. Pour Hervé Goulletquer, Responsable Stratégie et Communication de la Gestion, il n’est pas anormal que les observateurs scrutent les signes avant-coureurs d’un retournement puisque la phase haussière du cycle conjoncturel en cours aux Etats-Unis dure depuis près de 10 ans.Regardant du côté de l'économie réelle, il fait remarquer que les indicateurs les plus regardés (des indicateurs avancés aux anticipations de résultats des entreprises, en passant par la dynamique de l'activité logement) n'envoient pas le signal d'un retournement imminent Celui-ci ne devrait pas se produire à l'horizon des prochains trimestres.Se tournant du côté des signaux de marché, Hervé Goulletquer rappelle que le plus regardé est la courbe des taux, avec la conviction bien établie que l'inversion est un signe précurseur de basculement de la phase haussière du cycle dans la récessionS'il répond par l'affirmative d'un point de vue historique, il recommande de regarder les choses précisément et de prendre la mesure de ce qui différencie l'épisode cyclique en cours des précédents.Commençant par le deuxième point, le stratège rappelle que la gestion " exceptionnelle " de la politique monétaire depuis maintenant 10 ans a aplati les primes de termes et force à relativiser les messages envoyés par les courbes de taux en matière d'inflexion du cycle conjoncturel.Passant au premier point, il précise que l'écart de taux qui envoie le meilleur signal pour ce qui est de l'évolution du cycle est celui entre le taux à 10 ans et le taux à 3 mois. Certes, il se réduit et ceci depuis un certain temps. Mais il reste en territoire positif, sur fond d'indicateurs d'activité économique toujours bien orientés." En fait, la dynamique en cours de la différence entre taux à 10 ans et 3 mois nous dit que le taux directeur de la Fed s'approche de la zone de neutralité et qu'à ce titre les deux taux doivent se rapprocher ", analyse LBP AM.Hervé Goulletquer en conclut que pour le moment au moins, un réglage monétaire restrictif à même d'enclencher un retournement cyclique n'est pas à l'ordre du jour.