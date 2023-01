Le rêve de McCarthy d'être président de la Chambre des représentants des États-Unis fait face à un cauchemar politique

Le républicain californien de 57 ans est largement favori pour remplacer la démocrate Nancy Pelosi en tant que président de la Chambre, ce qui fait de lui le deuxième dans la ligne de succession à la présidence et un courtier de pouvoir du Congrès capable de contrecarrer les ambitions législatives du président démocrate Joe Biden dans la perspective de l'élection présidentielle de 2024.

Mais le poste de speaker s'est révélé être un défi redoutable pour les républicains ces dernières années, John Boehner ayant démissionné en 2015 après une lutte avec des conservateurs rebelles.

Le successeur de Boehner, Paul Ryan, une cible fréquente pour les conservateurs, a décidé de ne pas se représenter en 2018 alors que le président de l'époque, Donald Trump, a déplacé l'attention du parti des priorités fiscales de Ryan vers les questions d'immigration et de guerre des cultures.

"Kevin mérite l'opportunité de diriger", a déclaré le représentant républicain Dave Joyce de l'Ohio, qui attribue à McCarthy le mérite de la plateforme de campagne qui a aidé les républicains à prendre le contrôle de la Chambre lors des élections de mi-mandat de novembre.

"Kevin est excellent pour rassembler les gens, laisser les conversations se dérouler et établir un consensus", a déclaré Joyce à Reuters. "C'est ce qu'il a fait pour créer le 'Commitment to America' sur lequel nous avons fait campagne".

McCarthy a passé sa vie adulte en politique, d'abord comme membre du personnel du Congrès, puis comme législateur d'État avant d'être élu à la Chambre en 2006. Accéder au poste de président représenterait le sommet de sa carrière.

Mais dans le monde toujours précaire de la politique républicaine, sa capacité à obtenir le marteau tant convoité est une question ouverte.

Les républicains sont sortis des élections de novembre avec une étroite majorité de 222-213, et M. McCarthy doit faire face à une forte opposition de la part des conservateurs purs et durs, y compris des députés entrants, alliés fidèles de l'ancien président Donald Trump qui veulent une influence démesurée en échange de leur soutien.

"J'ai reçu beaucoup de courriels de personnes me disant qu'elles ne veulent pas que je vote pour Kevin McCarthy, et j'écoute ce que disent mes électeurs", a déclaré la représentante élue Anna Paulina Luna dans une récente interview podcast avec l'ancien conseiller de Trump Steve Bannon.

Le bureau de McCarthy n'a pas répondu aux demandes répétées de commentaires sur la course à la présidence.

S'il réussit, McCarthy sera confronté à une lutte permanente pour contrôler la chambre de 435 sièges contre les efforts de la ligne dure du House Freedom Caucus pour déplacer la conférence républicaine toujours plus à droite.

Dans le même temps, M. McCarthy, qui est chef de la minorité de la Chambre depuis 2019, devra travailler avec un Sénat démocrate et la Maison Blanche de M. Biden sur des lois qui doivent être adoptées.

Les parlementaires se réuniront au Capitole des États-Unis mardi pour prêter serment en tant que 118e Congrès. Les républicains et les démocrates de la Chambre passeront ensuite rapidement à l'élection du président de la Chambre, lors de laquelle M. McCarthy devra obtenir le soutien d'une majorité des membres présents pour obtenir le poste suprême du Congrès.

Les partisans de McCarthy espèrent que l'épreuve de force de cette année ne se terminera pas par une répétition de sa candidature de 2015 au poste de speaker, lorsqu'il a été contraint de se retirer face à l'opposition des conservateurs. Cette année-là, le poste de président est allé à un Ryan réticent.

Mais on spécule déjà sur le fait que le futur leader de la majorité de la Chambre, Steve Scalise, ou le leader conservateur Jim Jordan, pourrait émerger comme candidat républicain de compromis.

Le House Freedom Caucus fait pression pour des changements de règles qui faciliteraient le contrôle du président de la Chambre et renforceraient l'influence du groupe de la ligne dure au sein de la conférence républicaine.

M. McCarthy s'est attiré les foudres des partisans de la ligne dure lorsqu'il a reconnu publiquement que M. Trump portait la responsabilité de l'attentat meurtrier du 6 janvier 2021 contre le Capitole, quelques jours après les violences, bien qu'il ait ensuite exprimé à plusieurs reprises son allégeance à l'ancien président.

Certains conservateurs sont restés méfiants et n'ont pas tenu compte de ses récents efforts pour apaiser les conservateurs en adoptant une ligne dure contre les républicains du Sénat qui ont soutenu le projet de loi omnibus de dépenses de 1,66 trillion de dollars de l'année dernière et en menaçant le secrétaire à la sécurité intérieure Alejandro Mayorkas de destitution.

"Je pense qu'il n'est qu'un faux jeton de l'establishment. Je pense que Kevin McCarthy n'est guère plus qu'un vaisseau par lequel les lobbyistes et les intérêts spéciaux opèrent", a déclaré la semaine dernière le représentant républicain Matt Gaetz dans une interview accordée au Daily Caller, un site d'information et d'opinion conservateur.