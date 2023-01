Laurent Pignot Analyste Suivre 182 Tous ses articles Diplomé de Montpellier Business School et de Paris 1-Sorbonne, passé par les univers de la banque et de l'assurance, Laurent Pignot entretient une telle passion pour les cryptomonnaies qu'il ambitionne, un jour, de lancer un média dédié à la vulgarisation de ces actifs alternatifs. Ce qui attire ce fan de sport et de gastronomie ? En bon représentant de sa génération, la dimension décentralisée et désintermédiée de ces devises. Ce qui l'anime ? L'adrénaline liée au jeu de l'investissement.

Le réveil de la Chine sur les cryptos ? - Crypto Recap 13/01/2023 | 15:45

Après les retombées catastrophiques de la débâcle de FTX sur l'écosystème des cryptomonnaies, les crypto-investigateurs sont à la recherche de la prochaine grande étape, ou de la prochaine grande histoire, qui annoncera un nouveau virage pour la cryptosphère. Et certains se tournent, de manière inattendue, vers la Chine, où la cryptomonnaie a été interdite il y a plus d'un an, pour y dénicher un élément déclencheur. On y revient dans l'Analyse Cryptique, juste après les actualités essentielles de la semaine. Block 1 : Les actualités essentielles Binance est sur tous les fronts Tout semble sourire au géant de la crypto. Primo, Binance vient de s'enregistrer auprès de l'autorité de surveillance financière suédoise (FSA) afin de poursuivre sa régulation en Europe, après l'avoir fait dans sept aux membres de l'UE dont la France. Deuxio, Binance.US, la branche américaine de la plateforme, a annoncé racheter les actifs de la plateforme en faillite Voyager Digital pour 1 milliard de dollars, ce qui permettra aux clients de Voyager de récupérer une partie de leurs dépôts qui sont bloqués par le processus de faillite. Tertio, Binance a annoncé recruter 3000 personnes sur différents postes pour 2023. La blockchain Avalanche s'associe à Amazon C'est plus précisément la plateforme de cloud computing du géant outre-Atlantique, Amazon Web Services (AWS), qui a annoncé s'associer avec la société Ava Labs, la société qui développe la blockchain Avalanche, avec pour principale mission "d'accélérer l'adoption de la blockchain par les entreprises, les institutions et les gouvernements". L'objectif est d'apporter l'ensemble de l'écosystème d'Avalanche (applications décentralisées, nœuds du réseau, sous-réseaux..) directement sur AWS. Nous verrons plus concrètement dans les prochains mois comment ce partenariat va se matérialiser, mais cela pose des questions quant à une potentielle centralisation progressive du réseau Avalanche entre les mains d'Amazon. La décentralisation des réseaux étant une caractéristique chère aux yeux des aficionados de la cryptosphère. La blockchain Polygon s'associe à Mastercard Après avoir noué des partenariats avec des sociétés de renom comme Disney, BMW, Mercedes, Adobe, Adidas ou encore Starbucks, Polygon s'associe avec le géant du paiement Mastercard. C'est à l'occasion du Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas que la société a annoncé le lancement d'un accélérateur dédié aux artistes musicaux. Alors quel est le lien avec Polygon ? L'accélérateur comprendra une édition limitée de NFT appelée "The Mastercard Music Pass" qui donnera accès aux détenteurs à "du matériel exclusif, des ressources uniques et d'autres expériences physiques et virtuelles". Cette collection sera soutenue par la blockchain Polygon. Des détails plus concrets seront donnés dans les prochains mois. Mais cela prouve bien, encore, la volonté de Mastercard d'occuper le terrain dans la sphère crypto. Sam Bankman-Fried s'explique encore et encore sur les réseaux sociaux. Sam Bankman-Fried, l'ancien chef de FTX tombé en disgrâce, a nié avoir caché des milliards de dollars et a donné son point de vue sur ce qui est arrivé à sa plateforme en faillite dans un nouveau long post sur Substack publié jeudi. Il a nié avoir volé des fonds et a affirmé que FTX et sa société sœur Alameda Research se sont effondrées à cause de l'effondrement du marché de la crypto et d'une couverture inadéquate de la part d'Alameda. "Je n'ai pas volé de fonds et je n'ai certainement pas caché des milliards de dollars", écrit Bankman-Fried. Plus loin dans le post, il conclut qu'"Alameda a perdu de l'argent à cause d'un crash du marché pour lequel elle n'était pas correctement couverte". Tout en affirmant que la société de trading "n'a pas réussi à couvrir suffisamment son exposition au marché", il a également déclaré qu'il "n'a pas dirigé Alameda ces dernières années". Nous devrions encore avoir des explications farfelues de SBF d'ici la date de son procès, le 2 octobre 2023. Coinbase se sépare de 950 employés Après avoir été contrainte de payer 100 millions de dollars, la semaine dernière, pour se mettre en conformité avec les régulateurs, la plateforme de crypto américaine a annoncé, cette semaine, licencier 950 autres employés, sachant qu'elle en avait déjà mis 1100 dehors six mois plus tôt. Coinbase a également mentionné qu'elle abandonnera les projets qui sont jugés comme ayant "une probabilité de réussite faible" afin de réduire les dépenses. Comme en témoigne le graphique ci-dessous, Coinbase joue des coudes avec la plateforme Crypto.com en matière de licenciement depuis 2022. Nombre de licenciements dans des entités ayant des liens avec les cryptos

Bloomberg Block 2 : L’Analyse Cryptique de la semaine L’administration du président Xi Jinping a pris des mesures favorables au marché ces derniers jours, comme l'assouplissement de la politique à l'égard des géants de la technologie et le renforcement du secteur immobilier. Compte tenu de ces revirements, la politique en matière de cryptomonnaie pourrait-elle également changer ? Certains crypto-optimistes y voient une réelle possibilité. C'est notamment le cas du crypto-milliardaire autoproclamé et fondateur de la blockchain Tron qui a exprimé son enthousiasme sur Twitter Après tout, ces derniers mois, Hong Kong a donné la priorité à la création d'un centre d'actifs virtuels, le tout sous le regard attentif de Pékin. On a même parlé de la possibilité d'un programme de connexion qui permettrait aux Chinois d'accéder aux cryptomonnaies via Hong Kong. Julia Leung Fung-yee, directrice exécutive de la Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong, a annoncé que l’organisme de surveillance des valeurs mobilières proposera un ensemble d’actifs numériques qu’il autorisera à être échangés par les investisseurs particuliers. La décision de Hong Kong d'autoriser le commerce de détail des cryptomonnaies survient après des mois d'agitation dans le secteur, avec l'effondrement de la plateforme de cryptomonnaies FTX comme dernier coup dur. "Au cours de l'année dernière, les actifs virtuels sont passés de sommets à des niveaux (de prix) bas. La bonne chose, c'est que lorsque l'écume est retirée du système avec l'effondrement des plateformes et de certains jetons, cela concentre l'esprit des investisseurs et des vendeurs sur la protection des investisseurs", a déclaré Mme Leung lors d'un débat au Forum financier asiatique à Hong Kong mercredi. La SFC commencera à accepter les demandes de licences VASP (Virtual Asset Service Providers) à la mi-2024, a déclaré Leung. Le nouveau régime des cryptomonnaies exige que toutes les plateformes de négociation et les bourses demandent une licence, faute de quoi elles s'exposent à des amendes et à des peines de prison. De nombreux observateurs de la Chine rejetteront ces spéculations comme étant très fantaisistes. Outre les retombées catastrophiques de la débâcle de FTX, les décideurs politiques restent toujours réticents à l'égard de problèmes tels que le gaspillage d'énergie lié à l'extraction de cryptomonnaies et les dangers de la spéculation sur les cryptomonnaies. Pourtant, même un assouplissement partiel des restrictions de la Chine serait une aubaine pour l'industrie, une aubaine suffisamment alléchante pour que les crypto-mineurs, crypto-traders et crypto-investisseurs y placent au moins une partie de leurs espoirs. Les rêves d'une renaissance menée par la Chine ne sont peut-être rien d'autre qu'un triomphe de l'espoir sur la raison. Mais les optimistes peuvent toujours se réjouir de la prochaine mise à niveau d'Ethereum qui devrait avoir lieu en mars. Son nom ? Shanghai. Nous détaillerons les enjeux de cette mise à niveau dans un article dédié. Block 3 : Tops & Flops L’évolution du Top 20 des cryptomonnaies en termes de capitalisation sur une semaine.

L'évolution du Top 20 des cryptomonnaies en termes de capitalisation sur une semaine.

(Cliquez pour agrandir) Heatmap Crypto Quantify

