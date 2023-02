Le revenu d'Engie s'envole à 5,2 milliards d'euros en 2022 grâce à la hausse des prix du gaz

Engie a déclaré mardi que son résultat net récurrent s'est élevé à 5,2 milliards d'euros (5,55 milliards de dollars) l'an dernier, contre 2,9 milliards d'euros en 2021.

Le bénéfice avant impôts et intérêts (EBIT) s'est établi à 9 milliards d'euros pour l'année, contre 6,1 milliards d'euros en 2021.

Les bénéfices de la firme ont été stimulés par la hausse des prix de l'énergie causée par les perturbations de l'approvisionnement et les sanctions occidentales contre le gaz russe.

Toutefois, ces gains ont été en partie tempérés par 900 millions d'euros de taxes sur les bénéfices exceptionnels décidées au niveau de l'UE et 1,1 milliard d'euros de limites de revenus imposées par le gouvernement sur les revenus du nucléaire et de l'hydroélectricité en Belgique et en France, a indiqué Engie.

Le conseil d'administration d'Engie a proposé un dividende de 1,40 euros par action, ce qui se traduit par un ratio de distribution de 65%.

(1 $ = 0,9373 euros)