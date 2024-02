Le quatrième plus grand prêteur d'Australie, ANZ Group, a déclaré lundi que son revenu de groupe du premier trimestre était conforme à la moyenne trimestrielle de son revenu du premier semestre de l'exercice 2023, sous l'impulsion de ses activités de marché de division institutionnelle.

La banque a déclaré que son revenu du premier trimestre était conforme à la moyenne trimestrielle du premier semestre de l'exercice précédent de 5,26 milliards de dollars australiens (3,43 milliards de dollars).

"La division institutionnelle des marchés a connu un bon début d'année avec des revenus légèrement supérieurs à la moyenne du premier semestre de l'année fiscale 23", a déclaré la société dans un communiqué.

Cependant, le ratio de fonds propres de base (common equity tier 1) de la banque a chuté à 13,1 % à la fin de décembre 2023, contre 13,3 % à la fin de septembre 2023.

Bien que la hausse des taux d'intérêt ait stimulé les revenus d'intérêts sur les prêts, les prêteurs australiens sont désormais confrontés à une concurrence féroce sur le marché hypothécaire, les coûts d'emprunt plus élevés ralentissant également la croissance du crédit et entraînant une augmentation des créances douteuses. (1 $ = 1,5344 dollar australien)