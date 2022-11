Le revenu net de Safaricom au Kenya baisse en raison de la crise du coût de la vie.

La société, qui appartient en partie à la société sud-africaine Vodacom et à la société britannique Vodafone, a déclaré que le revenu pour le trimestre déclaré terminé le 30 septembre s'élevait à 33 milliards de shillings (271,16 millions de dollars).

Les bénéfices de base, qui comprennent les intérêts et les impôts, ont chuté de 11,5 % pour atteindre 51,2 milliards de shillings, a déclaré le groupe, car les revenus des principales lignes commerciales telles que M-Pesa et les services de données ont augmenté à un rythme plus lent.

Il a également imputé cette baisse à une réduction du tarif qu'il facture aux autres réseaux pour les appels vers ses abonnés au Kenya, ce qui a fait baisser les revenus générés par les appels.

"Cette réduction n'est ni sans conséquence ni insignifiante... elle a un impact considérable sur nos activités", a déclaré Peter Ndegwa, directeur général du groupe, lors d'une réunion avec les investisseurs.

Les entreprises kenyanes ont également été affectées par les craintes liées à l'élection présidentielle d'août.

Néanmoins, Safaricom a maintenu ses prévisions de bénéfices de base de 87 à 93 milliards de shillings, mais a abaissé ses perspectives pour les activités kenyanes.

(1 $ = 121,7000 shillings kenyans)