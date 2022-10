Le revenu net de la Fed est devenu négatif en septembre, mais ce n'est pas une surprise

Lors de la réunion des 20 et 21 septembre, un haut responsable de la Fed de New York a déclaré que "comme prévu, le revenu net de la Réserve fédérale est devenu négatif en septembre". Le procès-verbal, qui a été publié mercredi, note également que le personnel de la banque centrale s'attend à ce que la Fed soit confrontée à des revenus négatifs pendant un certain temps. Le passage imminent aux pertes techniques avait été noté dans le procès-verbal de la réunion de politique générale de la Fed de juillet.

La banque centrale américaine tire ses revenus des obligations qu'elle possède et des services qu'elle fournit au secteur financier. Après avoir couvert les dépenses opérationnelles, elle remet les gains supplémentaires au Trésor.

Ces dernières années, l'argent reversé au Trésor était substantiel. La Fed a rétrocédé 109 milliards de dollars pour 2021, a déclaré la banque centrale en mars. C'est bien plus que les 86,9 milliards de dollars de soi-disant transferts remis en 2020.

Les résultats de la Fed sont mis sous pression par les outils qu'elle utilise pour définir sa politique monétaire. La banque centrale déploie deux taux pour gérer le taux des fonds fédéraux, son principal levier pour influencer la trajectoire de l'économie.

Le taux des fonds fédéraux se situe actuellement dans la fourchette cible de 3,00 % à 3,25 %, et a augmenté rapidement depuis le niveau proche de zéro en mars. Pour gérer le taux des fonds, la Fed utilise un outil appelé le taux de prise en pension inverse pour définir une extrémité basse - ce taux est actuellement à 3,05%, et un autre outil, le taux sur les soldes de réserve, pour définir l'extrémité haute, actuellement à 3,15%.

Ces deux taux rémunèrent les sociétés financières pour qu'elles garent leurs liquidités dans les livres de la Fed.

Certains analystes avaient estimé que lorsque le taux des fonds se situait quelque part dans la fourchette de 3 à 4 %, l'argent que la Fed devrait débourser pour maintenir le taux des prises en pension et des soldes de réserve la ferait basculer dans un espace de revenus négatifs.

RISQUE POLITIQUE

Les responsables de la Fed ont souligné à plusieurs reprises que le revenu négatif de la banque centrale n'est pas comme une banque conventionnelle qui perd de l'argent. La Fed traite le revenu négatif par le biais de ce que l'on appelle un actif différé, qui est une mesure comptable que la banque centrale chercherait ensuite à couvrir lorsqu'elle recommence à faire des bénéfices. D'après les données les plus récentes de la Fed, la taille de cet actif différé s'élève désormais à 2,9 milliards de dollars.

Les minutes publiées mercredi ont indiqué que l'actif différé devrait augmenter au fil du temps, bien qu'aucun chiffre n'ait été donné. Le procès-verbal précise que "le personnel s'attendait à ce que la taille de l'actif différé associé augmente au fil du temps jusqu'à ce que le revenu net devienne positif, probablement dans quelques années."

Un facteur qui fera augmenter l'actif différé est le fait que la Fed est loin d'avoir fini de relever les taux, ce qui signifie qu'elle devra faire face à des coûts d'intérêt encore plus élevés au fil du temps. La Fed a prévu d'autres augmentations de taux tout en cherchant à réduire l'inflation, qui, selon la mesure préférée de la banque centrale, est plus de trois fois supérieure à son objectif de 2 %, et elle envisage un taux des fonds d'environ 4,6 % l'année prochaine.

Avoir un revenu négatif net "n'entrave pas la politique monétaire que nous menons, mais je pense que cela pose un problème de communication", a déclaré mardi à la presse la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester.

Les observateurs de la Fed ont déclaré que le plus grand risque pour la banque centrale de la situation des revenus négatifs est politique. Les bénéfices remis au Trésor ont été considérés comme une source de réduction du déficit, d'une part. Et certains élus pourraient se demander pourquoi, à un moment où la Fed a reconnu que sa campagne de hausse des taux mettra certains Américains au chômage et causera des difficultés économiques, elle paie des banques et des fonds monétaires, dont beaucoup sont étrangers, simplement pour garer des liquidités sur la touche.

Le président de la Fed, Jerome Powell, "pourrait avoir beaucoup de réponses à donner" lorsqu'il témoignera devant le Congrès au début de l'année prochaine sur la politique monétaire, a déclaré Derek Tang, économiste au cabinet de prévision LH Meyer.