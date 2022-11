Le revenu trimestriel d'Alibaba est inférieur aux attentes en raison du ralentissement des dépenses.

Les dépenses de détail en Chine ont fléchi cette année, les consommateurs étant frustrés par la politique gouvernementale stricte du zéro COVID qui a conduit à de fréquents blocages et a nui à l'activité économique.

Alibaba a également dû faire face à la concurrence acharnée de sociétés comme Pinduoduo et Douyin de ByteDance - la version chinoise de Tiktok - qui ont élargi leurs offres de commerce électronique et pris plus de parts de marché.

La société ne s'est pas encore totalement remise d'une répression réglementaire sur le secteur de la technologie qui a réduit les opportunités de croissance.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 3 % pour atteindre 207,18 milliards de yuans (28,96 milliards de dollars) au cours des trois mois terminés le 30 septembre, par rapport à l'estimation consensuelle de Refinitiv de 208,62 milliards de yuans établie par 25 analystes.

Alibaba, qui gère les plus grands marchés en ligne de Chine, Tmall et Taobao, et possède un large éventail d'activités allant de la logistique aux services en nuage, a déclaré une perte nette attribuable aux actionnaires de 20,56 milliards de yuans au cours du trimestre.

En excluant les éléments exceptionnels, Alibaba a gagné 12,92 yuans par American Depository Share.

(1 $ = 7,1540 yuan renminbi chinois)