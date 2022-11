Le revenu trimestriel des ménages sud-coréens diminue pour la première fois depuis le deuxième trimestre 2021 - données du gouvernement

Le revenu disponible des ménages à l'échelle nationale a diminué de 3,6 % en termes réels au troisième trimestre par rapport à la même période de l'année précédente, selon les données de Statistics Korea. Cette baisse intervient juste après une hausse record de 8,3 % au deuxième trimestre.

Au troisième trimestre, la croissance économique de la Corée du Sud est tombée à son niveau le plus bas en un an, car la faiblesse des exportations nettes a compensé les dépenses refoulées, tandis que les prix à la consommation ont bondi de 5,9 % par rapport à l'année précédente, soit le rythme le plus rapide en près de 24 ans.