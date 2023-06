Préoccupation majeure pour les entreprises opérant sur les marchés internationaux, le risque de change peut impacter significativement leur rentabilité et leur compétitivité. Il résulte des fluctuations des taux de change entre les devises, pouvant engendrer des pertes ou des gains imprévus - non liés à l'activité d'exploitation. Les sociétés doivent donc mettre en place des stratégies de couverture adéquates pour protéger leurs marges.

Le risque de change peut affecter non seulement les investisseurs, mais aussi les entreprises qui réalisent des transactions internationales ou détiennent des actifs dans différentes devises. Il peut être classé en deux types principaux : transactionnel et bilanciel.

Risque de change transactionnel : Il est associé aux transactions commerciales et financières impliquant des devises différentes. Lorsqu'une entreprise réalise des transactions internationales, comme l'achat de biens ou de services à l'étranger, elle est exposée à ce risque. Il provient des fluctuations des taux de change entre le moment où l'entreprise s'engage dans la transaction et le moment où elle règle effectivement la transaction. Si le taux de change évolue défavorablement pendant cette période, l'entreprise peut subir des pertes financières.

Risque de change bilanciel : Il concerne les éléments du bilan d'une entreprise libellés en devises étrangères, tels que les investissements, les prêts, les créances et les dettes. Les fluctuations des taux de change peuvent affecter la valeur de ces éléments en monnaie locale et, par conséquent, impacter la situation financière globale de l'entreprise. Par exemple, si une entreprise détient des actifs libellés en dollars américains et que le dollar s'apprécie par rapport à la monnaie locale, la valeur de ces actifs en monnaie locale augmentera, ce qui pourrait entraîner des gains de change. Inversement, si le dollar se déprécie, la valeur des actifs en monnaie locale diminue, entraînant des pertes de change. Ce risque comporte le risque d’exposition (sociétés qui ont des coûts/revenus dans des devises différentes) ainsi que le risque de conversion (sociétés qui font la conversion au bilan des coûts/revenus par exemple d’une ou plusieurs filiales qui ont une devise autre que celle utilisée pour les comptes consolidés).

Pour certaines entreprises, le risque lié aux fluctuations des taux de change peut avoir un impact significatif sur leurs résultats financiers. Cette problématique est particulièrement sensible pour certaines industries, comme les compagnies aériennes, par exemple.

Les variations des taux de change peuvent influencer les coûts et les revenus des entreprises qui réalisent des transactions internationales ou qui opèrent dans plusieurs pays. Une compagnie aérienne peut être exposée au risque de change en raison de ses dépenses en carburant, qui sont souvent libellées en dollars américains, ou de ses revenus provenant de la vente de billets dans différentes devises. Si les taux de change fluctuent de manière défavorable, cela peut entraîner une augmentation des coûts ou une diminution des revenus, affectant ainsi les marges et la rentabilité de l'entreprise.

Un autre exemple de société qui peut être fortement affectée par les variations des devises est une entreprise d'import-export. Ces entreprises achètent des biens ou des matières premières dans un pays (importation) et les vendent dans un autre pays (exportation), généralement en utilisant différentes devises pour chaque transaction.

Prenons l'exemple d'une entreprise européenne qui importe des composants électroniques d'un fournisseur asiatique et les vend ensuite aux États-Unis. L'entreprise paie ses fournisseurs en devises asiatiques (par exemple, le yen japonais) et reçoit des paiements pour ses ventes en dollars américains. Les fluctuations des taux de change entre l'euro, le yen et le dollar peuvent avoir un impact significatif sur les coûts d'achat des composants et les revenus générés par les ventes.

Si le yen s'apprécie par rapport à l'euro, les coûts d'achat des composants augmenteront pour l'entreprise européenne, ce qui pourrait réduire ses marges bénéficiaires. De même, si le dollar américain se déprécie par rapport à l'euro, les revenus en euros de l'entreprise diminueront, ce qui pourrait également affecter sa rentabilité.

Les entreprises internationales qui opèrent généralement dans plusieurs pays, traitent avec différentes devises. En investissant dans ces entreprises, les actionnaires bénéficient indirectement d'une diversification géographique et monétaire même en choisissant des actions locales.

Cet article fait suite à celui sur le risque de change, qui affecte les investisseurs exposés sur les marchés internationaux, que vous pourrez lire ici.