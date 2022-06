Le risque de famine augmente en Somalie en raison de l'absence de pluies et de la flambée des prix des denrées alimentaires - ONU

Les agences ont déclaré qu'une quatrième saison des pluies consécutive avait échoué dans le pays de la Corne de l'Afrique et les météorologues ont mis en garde contre une autre saison des pluies inférieure à la moyenne plus tard cette année, le climat mondial devenant plus erratique.

Dans le même temps, les prix mondiaux des denrées alimentaires sont proches des records atteints en mars, la guerre Russie-Ukraine perturbant les marchés des céréales de base et des huiles alimentaires.

Environ 213 000 Somaliens risquent de mourir de faim, soit près de trois fois plus qu'en avril, selon le communiqué du Programme alimentaire mondial (PAM), de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), de l'agence pour l'enfance UNICEF et du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA).

Ils ont déclaré que quelque 7,1 millions de Somaliens, soit près de la moitié de la population, sont confrontés à des niveaux aigus d'insécurité alimentaire, ce qui signifie qu'ils pourront à peine obtenir le minimum de calories dont ils ont besoin et qu'ils devront peut-être vendre des biens pour survivre.

"La vie des plus vulnérables est déjà menacée par la malnutrition et la faim, nous ne pouvons pas attendre une déclaration de famine pour agir", a déclaré El-Khidir Daloum, directeur national du PAM en Somalie.

Environ 3 millions de têtes de bétail sont mortes en Somalie à cause de la sécheresse depuis la mi-2021, selon les agences.

Le Plan de réponse humanitaire 2022 de l'ONU n'est financé qu'à 18 % à ce jour, et la Somalie est en concurrence avec d'autres points chauds de l'urgence mondiale pour le financement, alors que l'insécurité alimentaire se répand dans le monde, ont ajouté les agences.

En 2011, les conditions de famine ont tué environ un quart de million de personnes en Somalie.