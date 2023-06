Les transactions réalisées par les sociétés de capital-investissement ont atteint leur niveau le plus bas depuis quatre ans, sous la pression des taux d'intérêt élevés, des craintes de récession et des faibles perspectives de bénéfices des entreprises, bien que certains analystes prévoient que les fonds accumulés entraîneront un rebond à court terme.

Les volumes d'opérations de capital-investissement ont chuté de 63 % par rapport à la même période de l'année dernière, pour atteindre 293,5 milliards de dollars, selon les données de Dealogic.

L'augmentation des coûts d'emprunt a conduit les fonds d'investissement privés à réaliser moins d'opérations et à éviter les entreprises dont les flux de trésorerie sont imprévisibles.

Depuis le début de l'année, les sociétés de rachat n'ont pas été en mesure d'obtenir des emprunts bon marché et ont dû puiser dans leurs propres fonds, ce qui marque une rupture avec les rachats d'entreprises par endettement traditionnels.

"La hausse des taux d'intérêt a rendu les opérations de capital-investissement plus coûteuses. L'inflation a réduit les marges bénéficiaires des entreprises cibles", a déclaré David D'Urso, associé du cabinet d'avocats américain Akin Gump Strauss Hauer & Feld. "Les vendeurs s'attendent toujours à des valorisations de type 2021, ce qui n'est pas possible (pour les raisons susmentionnées).

Certains analystes ont déclaré qu'un marché défavorable aux introductions en bourse (IPO) a contribué au ralentissement, les sociétés de capital-investissement ayant plus de mal à se désengager de leurs investissements.

Cela a compliqué l'environnement de financement pour les entreprises et les startups qui sont généralement achetées ou dépendent du financement des sociétés de capital-investissement, alors que les banques ont également ralenti les prêts aux entreprises, ont déclaré les analystes.

"Pour les entreprises qui recherchent des fonds de capital-investissement, cela signifie qu'il y a tout simplement moins de capitaux à distribuer, ce qui pourrait empêcher les entreprises les plus faibles, dont les liquidités sont limitées, de poursuivre leurs activités", a déclaré Matt Farrell, gestionnaire d'investissement principal chez WE Family Offices.

Faraz Shooshani, directeur général et consultant principal en marchés privés chez Verus, a déclaré que les startups en phase finale ont été particulièrement touchées.

"Avant la crise, les startups en phase de démarrage avaient pour objectif de croître à tout prix. Nombre d'entre elles ont réduit leur taux de consommation de trésorerie. Les quelques entreprises qui obtiennent un financement le font à des prix beaucoup plus bas qu'avant la crise", a déclaré M. Shooshani.

JUSQU'À 80 % DE RALENTISSEMENT

Les volumes d'opérations aux États-Unis ont diminué de plus de moitié par rapport à l'année dernière pour atteindre 162,5 milliards de dollars, tandis que l'activité en Europe et en Asie (hors Japon) a chuté de 70 % et de 80 % pour atteindre respectivement 77,3 milliards de dollars et 19,1 milliards de dollars, d'après les données de Dealogic.

Le volume des transactions dans le secteur de la technologie a chuté de 75 % pour atteindre 16 milliards de dollars, tandis que le volume des transactions dans les secteurs de la santé et de la finance a chuté de 70 % et 64 % pour atteindre respectivement 8 milliards et 7,6 milliards de dollars.

La collecte de fonds par les sociétés de rachat a également diminué cette année, car les commanditaires ont réduit leur soutien. Les commanditaires sont des investisseurs qui allouent des capitaux aux sociétés de capital-investissement.

Les fonds de capital-investissement ont levé 325 milliards de dollars depuis le début de l'année, contre 459 milliards de dollars au cours de la même période l'année dernière, selon les données de Preqin.

L'essor du crédit privé a toutefois stimulé les sociétés de capital-investissement, qui sont intervenues pour émettre des emprunts auprès des entreprises après le retrait des prêteurs traditionnels. L'augmentation des prêts directs a permis d'atténuer certains des risques associés aux investissements en actions, les sociétés de capital-investissement bénéficiant de rendements réguliers et stables.

Timothy Tracy, Global Client Service Partner chez EY, a déclaré que le financement des transactions américaines et européennes par des fonds de crédit privés a augmenté de manière significative.

"L'augmentation spectaculaire du crédit privé est due en grande partie au resserrement des normes de prêt que les banques ont mis en œuvre pour réduire leur exposition aux prêts à fort effet de levier, ainsi qu'aux récentes faillites bancaires qui ont permis aux prêteurs de crédit privé de combler le vide", a-t-il déclaré.

Certains analystes s'attendent à ce que les opérations de capital-investissement reprennent à court terme, car les sociétés de rachat n'ont pas encore déployé une partie des fonds qu'elles ont levés au cours des deux dernières années.

"À mesure que nous traversons le cycle des taux d'intérêt et le cycle économique plus large, le volume des transactions finira par augmenter", a déclaré Jordan Tate, associé gérant chez Montage Partners.