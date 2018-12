Le risque de volatilité est élevée, prévient Cholet Dupont

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le mois de novembre s'est soldé par une relative stabilisation des marchés suivie d'une rechute la semaine dernière, observe Vincent Guenzi, directeur de la stratégie d'investissement chez Cholet Dupont. Pourtant, des signaux plus positifs ont commencé à apparaitre. Les marchés financiers ont donc préféré se concentrer sur les sujets d'inquiétude. Quel scénario retenir pour les prochains mois ?Les investisseurs doivent se préparer à un risque de volatilité élevée qui justifie de conserver des positions prudentes à moyen terme assorties de positions tactiques plus opportunistes.A l'inverse, l'amélioration possible du contexte géopolitique, économique et monétaire redonnerait un potentiel de hausse plus important aux indices actions.