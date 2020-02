Le risque électoral américain pourrait être actuellement sous-estimé, estime Candriam

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’élection de 2020 devrait être l’une des élections les plus clivantes de l’histoire américaine récente, estime Candriam. Selon le gérant, si nous examinons quatre éléments d’ordre macroéconomique (fiscalité des entreprises et des particuliers, règlementation et échanges commerciaux) et quatre secteurs importants (énergie, santé, finance et technologie), il ressort que la quasi-totalité des prises de position du président en exercice Donald Trump sont diamétralement opposées à celles mises en avant par des démocrates progressistes tels que Bernie Sanders ou Elizabeth Warren.Le candidat des démocrates pour la présidentielle pourrait être connu d'ici la fin du premier trimestre. Si tous les principaux candidats démocrates à la présidentielle se sont placés en tête des sondages à un moment donné au cours des douze derniers mois, c'est Bernie Sanders qui arrive désormais en tête des pronostics pour l'investiture démocrate de 2020, observe Candriam.Pour les marchés financiers rappelle la société de gestion, la mise en œuvre d'une politique compte plus que le résultat électoral.Selon de récentes enquêtes auprès des gérants de fonds, le résultat des élections américaines de 2020 constitue dorénavant le risque extrême le plus important, devant les conflits commerciaux.En date d'aujourd'hui, fin janvier, les marchés financiers intègrent dans leurs cours un résultat électoral favorable, y compris une probabilité de statu quo de 40 %.Si l'on examine de près les probabilités de résultats le jour du scrutin, notamment les probabilités de voir un Congrès unifié ou divisé, on constate que le risque électoral pourrait être actuellement sous-estimé.A l'heure actuelle, Candriam a une exposition globalement neutre aux actions américaines et il continuera de prêter une attention toute particulière au secteur de la santé, qui a été le plus impacté par l'évolutions des intentions de vote en faveur des démocrates progressistes.