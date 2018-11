Europe : Le risque politique reste d'actualité pour les Bourses européennes

PARIS (awp/afp) - Soulagées par l'issue du scrutin américain, les Bourses européennes devraient cependant se montrer hésitantes la semaine prochaine, dans un environnement où incertitudes politiques et craintes sur la croissance mondiale continuent à brider les investisseurs.

"Nous sommes dans un marché soumis à la volatilité, qui fait un pas en avant, un pas en arrière faute de raisons identifiables à court terme" permettant de provoquer "un fort rebond", souligne auprès de l'AFP Régis Bégué, associé-gérant de Lazard Frères Gestion.

Si les élections américaines de mi-mandat, marquées - comme attendu - par la prise de contrôle des démocrates à la Chambre des représentants et un maintien du Sénat dans le giron républicain, ont été plutôt bien accueillies par les Bourses européennes, l'enthousiasme n'a été que de courte durée.

"Les marchés ont plutôt été rassurés parce qu'il n'y a pas de blocage à prévoir au niveau de la politique économique qui sera mise en oeuvre" aux Etats-Unis, analyse auprès de l'AFP Jeanne Asseraf-Bitton, responsable de la stratégie d'investissement de Lyxor AM.

"Nous avons un meilleur équilibre des pouvoirs aux Etats-Unis (...), ce qui peut limiter l'excentricité de Donald Trump, même si elle n'a pas que du mauvais pour les marchés", relève pour sa part M. Bégué.

Reste que, côté européen, "le rebond concédé par le CAC 40 depuis fin octobre est un peu hésitant", juge Mme Asseraf-Bitton.

Un attentisme à mettre au compte, selon la spécialiste, d'une prime de risque politique toujours très élevée sur le Vieux Continent, à l'heure où pointent par ailleurs de nombreuses interrogations sur la pérennité de la dynamique de croissance mondiale.

Car si l'agenda politique s'est éclairci cette semaine outre-Atlantique, il n'en est pas de même en Europe, où les incertitudes liées au budget italien ou au Brexit sont loin d'être levées.

"L'Italie continue d'être un poids même si la situation est relativement circonscrite car il y a assez peu d'exposition indirecte des banques européennes à l'Italie", observe M. Bégué.

Le gouvernement italien a fustigé jeudi les prévisions économiques de la Commission européenne, bien plus pessimistes que les siennes, une tension attisée par le FMI, qui craint que la bataille du budget de l'Italie n'ébranle la zone euro.

La coalition populiste au pouvoir en Italie a jusqu'au 13 novembre pour présenter un budget révisé à l'UE, sans quoi elle s'expose à l'ouverture d'une "procédure pour déficit excessif", susceptible d'aboutir à des sanctions financières.

Croissance en berne

Mais "à côté du risque politique, les marchés vont regarder de très près la dynamique d'activité" alors que celle-ci "est négative en Europe", relève Mme Asseraf-Bitton.

"La question est donc de savoir si elle va continuer à se détériorer et surtout jusqu'à quand", ajoute-t-elle.

A l'heure où les publications d'entreprises touchent à leur fin des deux côtés de l'Atlantique, le bilan est assez mitigé.

"La saison des résultats a été plutôt un peu décevante, en très grande partie en raison du secteur de l'automobile, qui a été secoué par énormément d'avertissements sur résultats", rappelle M. Bégué.

Et puis "les yeux sont aussi tournés vers la Chine parce que l'économie y ralentit assez nettement", conséquence notamment "de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine".

Ainsi les prix à la production sont-ils tombés dans le pays à leur plus bas niveau en octobre depuis sept mois, selon des données publiées vendredi, confirmant d'autres statistiques peu encourageantes dévoilées quelques jours auparavant.

Aussi les investisseurs seront-ils particulièrement attentifs à la réception vendredi de deux hauts responsables chinois par l'administration américaine, trois semaines avant un tête-à-tête Trump-Xi.

Ce dernier "peut être un élément potentiellement très favorable" car du côté de l'administration Trump, maintenant que les élections sont passées, "il y a quand même un intérêt à trouver un terrain d'entente, ce qui pourrait vraiment relancer les indices", estime M. Bégué.

Les chiffres définitifs d'inflation pour octobre en France et en Allemagne, mais aussi la première évaluation du PIB allemand au troisième trimestre seront également au programme la semaine prochaine.

Jeudi, la Banque centrale américaine (Fed) a maintenu ses taux d'intérêt en l'état, comme attendu, mais a promis de nouvelles hausses dans le futur.

Pour autant "le marché est peut-être un peu trop inquiet", selon Mme Asseraf-Bitton.

"La croissance mondiale est encore pérenne grâce à une croissance américaine solide et à la relance chinoise, et puis l'euro s'est affaibli et le baril de pétrole a bien baissé", autant d'éléments "qui nous permettent de penser que l'activité en Europe ne devrait pas décliner" indéfiniment, mais pourrait atteindre prochainement un plancher, avance-t-elle.

bur-jra/ef/th