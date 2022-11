Le roi Charles accueille la première visite d'État de Ramaphosa en Afrique du Sud

Charles, 74 ans, a joué un rôle de premier plan dans bon nombre des récentes visites officielles des 112 chefs d'État étrangers au cours des sept décennies record sur le trône de sa mère, la reine Elizabeth, mais il déploiera la pompe et la cérémonie traditionnelles pour la première fois sous son propre règne.

La dernière visite d'État accueillie par Elizabeth a été celle de l'ancien président américain Donald Trump et de son épouse Melania en 2019.

Ramaphosa et son épouse sont arrivés lundi, mais seront officiellement accueillis par le fils aîné et héritier de Charles, le prince William et son épouse Kate, le lendemain matin, au début officiel de son voyage de deux jours.

La visite comprendra un accueil cérémonial du roi et de son épouse Camilla, la reine consort, une procession en calèche le long du Mall jusqu'au palais de Buckingham où un grand banquet sera organisé en l'honneur du président.

M. Ramaphosa se rendra également à l'abbaye de Westminster pour déposer une gerbe sur la tombe du guerrier inconnu et voir la pierre commémorative de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. Il s'adressera également aux parlementaires et rencontrera le Premier ministre Rishi Sunak.

"J'ai hâte d'accueillir le président Ramaphosa à Londres cette semaine pour discuter de la manière dont nous pouvons approfondir le partenariat entre nos deux grandes nations et tirer parti des opportunités communes, qu'il s'agisse du commerce et du tourisme ou de la sécurité et de la défense", a déclaré M. Sunak dans un communiqué avant la visite.

La dernière visite d'État d'un dirigeant sud-africain en Grande-Bretagne était celle du président Jacob Zuma en 2010, lorsqu'il avait été accueilli par Charles et Camilla au début du voyage.