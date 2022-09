Le roi Charles est proclamé monarque, les funérailles de la reine sont prévues pour le 19 septembre.

La mort de la monarque de 96 ans après 70 ans sur le trône a mis en branle https://www.reuters.com/world/uk/britains-king-charles-address-nation-mourning-2022-09-09 des plans établis de longue date et hautement chorégraphiés pour des jours de deuil national et des funérailles d'État.

Le cercueil d'Elizabeth quittera son domaine écossais dimanche et sera conduit en corbillard à travers des villages reculés des Highlands jusqu'à la capitale de l'Écosse, Édimbourg, faisant des pauses pendant son voyage de six heures pour permettre aux gens de lui rendre hommage.

Le cercueil sera ensuite transporté par avion à Londres mardi, où il restera au palais de Buckingham avant d'être transporté au Westminster Hall pour y reposer jusqu'aux funérailles à l'abbaye de Westminster, le 19 septembre à 10 heures GMT.

La mort d'Elizabeth, le plus ancien monarque britannique en exercice, a suscité une vague d'hommages dans le monde entier. Des bâtiments et des points de repère en Europe, en Amérique et en Afrique ont été illuminés dans les couleurs rouge, blanc et bleu du drapeau du Royaume-Uni.

Charles, 73 ans, a immédiatement succédé à https://www.reuters.com/world/uk/process-by-which-charless-accession-throne-is-formalised-2022-09-08 sa mère mais un conseil d'accession s'est réuni à St James - le palais royal le plus ancien du Royaume-Uni construit pour Henry VIII dans les années 1530 - pour le proclamer roi samedi.

Le conseil - formé de conseillers privés dont le rôle séculaire est de conseiller le monarque - comprenait son fils et héritier William, son épouse Camilla et le nouveau premier ministre britannique, Liz Truss, qui a signé la proclamation de son accession.

Six anciens premiers ministres, des évêques de haut rang et une foule de politiciens ont crié "God Save The King" lorsque l'annonce a été approuvée.

"Je suis profondément conscient de ce grand héritage et des devoirs et des lourdes responsabilités de la souveraineté qui me sont désormais transmis", a déclaré Charles https://www.reuters.com/world/uk/challenges-facing-britains-new-king-charles-2022-09-10.

"En assumant ces responsabilités, je m'efforcerai de suivre l'exemple inspirant qui m'a été donné de faire respecter le gouvernement constitutionnel et de rechercher la paix, l'harmonie et la prospérité des peuples de ces îles et des royaumes et territoires du Commonwealth dans le monde entier."

Plus tard, sur la Proclamation Gallery, un balcon situé au-dessus de Friary Court du palais de St James, le roi d'armes de la Jarretière, David White, accompagné d'autres personnes en tenues héraldiques or et rouge, a lu la Proclamation principale, tandis que les trompettes retentissaient.

Des soldats en uniformes traditionnels écarlates ont crié "hip, hip, hurrah" lorsque White a demandé trois acclamations pour le roi.

Les quelques centaines de personnes autorisées à pénétrer dans la cour, dont de jeunes enfants sur les épaules de leurs parents, une femme serrant des fleurs et des personnes âgées sur des scooters de mobilité, observaient la scène. Beaucoup ont capturé le moment sur leurs smartphones.

POMPE ROYALE

Charles est le 41e monarque d'une lignée dont les origines remontent au roi normand Guillaume le Conquérant qui s'est emparé du trône d'Angleterre en 1066. Les événements de samedi ont reflété les proclamations annonçant les nouveaux rois et reines qui remontent à des centaines d'années.

C'était la première proclamation d'un monarque à être télévisée. Et pour la plupart des Britanniques, c'était le premier événement de ce type de leur vie, car Elizabeth est le seul monarque qu'ils aient jamais connu. Charles lui-même n'avait que trois ans lorsqu'elle est devenue reine en 1952.

La Grande-Bretagne a déclaré une période de deuil jusqu'aux funérailles nationales d'Elizabeth, qui seront un jour férié.

Des dirigeants du monde entier sont attendus à Londres pour les funérailles, y compris le président américain Joe Biden, qui a déclaré vendredi qu'il serait présent.

Le couronnement de Charles en tant que roi aura lieu à une date ultérieure - et le calendrier n'est pas encore clair. Il y a eu un écart de 16 mois entre le moment où Elizabeth est devenue reine et son couronnement en 1953.

Elizabeth, qui est la chef d'État la plus âgée et la plus ancienne au monde, est montée sur le trône après la mort de son père, le roi George VI, le 6 février 1952, alors qu'elle n'avait que 25 ans.

Au fil des décennies, elle a été témoin d'un changement sismique dans la structure sociale, politique et économique de sa nation. Elle a reçu des éloges pour avoir modernisé la monarchie au cours de son long règne, malgré l'examen intense des médias et les difficultés souvent très publiques de sa famille.

"Ma grand-mère a dit de façon célèbre que le chagrin était le prix à payer pour l'amour", a déclaré le prince William, fils aîné de Charles et désormais héritier, dans un communiqué. "Toute la tristesse que nous ressentirons dans les semaines à venir témoignera de l'amour que nous avons ressenti pour notre reine extraordinaire."