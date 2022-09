Charles, sa sœur la princesse Anne et ses frères les princes Andrew et Edward se joindront à la garde cérémoniale pour la veillée de 15 minutes au Westminster Hall, dans le centre de Londres, où le cercueil de leur mère de 96 ans repose depuis mercredi soir.

Déjà des dizaines de milliers de personnes de tous horizons, de Grande-Bretagne et du monde entier, ont patiemment fait la queue pendant des heures pour avoir l'occasion de passer devant le cercueil, la file d'attente s'étendant sur près de 8 km (5 miles).

Les autorités s'attendent à ce qu'environ 750 000 personnes voient le cercueil avant la fin de la mise en bière à 6 h 30 (5 h 30 GMT) lundi, le jour des funérailles nationales d'Elizabeth.

Avant la veillée de 19 h 30 (18 h 30 GMT), Charles et son épouse Camilla, la reine consort, se rendront au Pays de Galles.

Ce voyage marquera la fin d'une tournée au Royaume-Uni où il a accompli des tâches cérémonielles pour reconnaître son statut de nouveau monarque et de chef d'État, et pour saluer le public qui pleure la perte d'Elizabeth, qui a régné pendant 70 ans.

Le couple royal sera salué par une salve de 21 coups de canon, assistera à un service à la cathédrale et se rendra au parlement gallois. Charles rencontrera le premier ministre gallois et d'autres politiciens.

Le pays de Galles revêt une importance particulière pour le nouveau roi, qui a porté le titre de prince de Galles pendant cinq décennies avant son accession la semaine dernière - plus longtemps que quiconque auparavant.

"Sa passion et son affection pour le Pays de Galles sont évidentes", a déclaré son porte-parole. "Il a fait preuve d'un engagement de toute une vie envers les habitants du pays".

MÉMOIRES

Entre-temps, le nouveau prince de Galles, William, le fils de Charles, rendra visite aux troupes de Nouvelle-Zélande, du Canada et d'Australie qui sont en Grande-Bretagne pour prendre part aux événements entourant les funérailles nationales d'Elizabeth, lundi.

Il sera accompagné de son épouse Kate, la nouvelle princesse de Galles. Le titre était auparavant détenu par la mère de William, Diana, tuée dans un accident de voiture en 1997.

Sa mort a également suscité un élan national de chagrin, et William a évoqué jeudi comment les événements solennels de la semaine dernière avaient ravivé les souvenirs de la procession funéraire de Diana.

Mercredi, William, aux côtés de Charles et de son jeune frère Harry, a marché dans une sombre procession derrière un carrosse transportant le cercueil de la reine de Buckingham Palace au Palais de Westminster, une scène qui rappelle fortement celle où, en tant que garçons il y a 25 ans, les princes avaient suivi le cercueil de Diana.

"La marche d'hier était difficile... elle a rappelé quelques souvenirs", a déclaré William alors que lui et son épouse Kate s'adressaient à des sympathisants et regardaient la mer d'hommages floraux devant la résidence royale de Sandringham, dans l'est de l'Angleterre.

La Grande-Bretagne se prépare à accueillir des présidents, des premiers ministres et des membres de la royauté du monde entier pour les funérailles de lundi, qui seront probablement l'une des plus grandes cérémonies jamais vues dans la capitale britannique, avec la participation de milliers de militaires.

"Notre objectif et notre conviction sont que les funérailles d'État et les événements des prochains jours uniront les peuples du monde entier", a déclaré le comte maréchal, Edward Fitzalan-Howard, le duc de Norfolk, qui est le pair le plus haut placé d'Angleterre et qui est chargé des occasions d'État.