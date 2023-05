Les passagers voyageant dans les trains britanniques pendant le week-end du couronnement du roi Charles entendront un message spécial enregistré par le monarque lui-même, qui leur rappellera notamment de "faire attention à l'écart", ont annoncé les autorités vendredi.

L'annonce, faite par Charles et son épouse Camilla, sera entendue par tous ceux qui voyageront en train ou dans le réseau de métro londonien entre vendredi et lundi. Le couronnement aura lieu samedi.

"Mon épouse et moi-même vous souhaitons, ainsi qu'à vos familles, un merveilleux week-end de couronnement", dira Charles, suivi de Camilla qui souhaite un bon voyage : "Où que vous voyagiez, nous espérons que vous ferez un voyage sûr et agréable".

"Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de faire attention à l'écart", ajoutera Charles. Cette phrase, destinée à avertir les passagers de l'écart entre le wagon et le quai, sera immédiatement familière aux Britanniques et aux visiteurs du pays ; elle est également utilisée dans certains réseaux ferroviaires d'autres régions du monde anglophone.

"Le couronnement est un événement rare et passionnant et nous sommes impatients d'accueillir les passagers avec ce message spécial", a déclaré Jacqueline Starr, directrice générale du Rail Delivery Group, qui représente l'industrie ferroviaire britannique.

L'enregistrement sera diffusé dans les 2 570 gares du Royaume-Uni, a précisé le groupe.