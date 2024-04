Le roi Harald de Norvège, âgé de 87 ans, va réduire de façon permanente le nombre d'activités officielles auxquelles il participe en raison de son âge, a déclaré lundi la maison royale à la suite du récent épisode de maladie du monarque.

Le plus vieux monarque vivant d'Europe et chef d'État cérémoniel de la Norvège depuis 1991, Harald a été hospitalisé en février pour une infection alors qu'il était en vacances en Malaisie et a reçu par la suite un stimulateur cardiaque pour compenser son faible rythme cardiaque.

Harald a repris ses fonctions de chef d'État lundi, après un congé de maladie de près de deux mois. Il a toutefois exclu toute abdication, insistant sur le fait que son serment de roi est à vie.

"Le roi adaptera son programme à l'avenir, en tenant compte de son âge. Cela entraînera une réduction permanente du nombre et de l'étendue des activités auxquelles le roi participe", a déclaré un communiqué du palais.

Arrière-arrière-petit-fils de la reine Victoria de Grande-Bretagne, le roi est monté sur le trône en 1991 et a lentement introduit des touches de modernité qui ont fait entrer dans le XXIe siècle un poste cérémoniel considéré principalement comme un symbole d'indépendance.

Son mariage en 1968 avec une roturière a rompu avec la tradition et fait suite à un conflit de neuf ans avec son père, qui n'a pris fin que lorsque Harald a menacé de ne jamais se marier plutôt que de renoncer à celle qui est devenue son épouse, Sonja Haraldsen.

Harald a déclaré un jour dans une interview que les familles royales d'Europe ne devraient pas être tentées d'inverser les tendances à l'ouverture et de se retrancher dans les tours de leur palais.

"Si vous avez ouvert la porte, il est très difficile de la refermer", a-t-il déclaré à Reuters et à un journal britannique. "Je ne suis pas sûr de vouloir la refermer. Jusqu'à présent, tout va bien, en ce qui me concerne.

Harald s'est efforcé dans ses premières années de remplacer son père, l'extraverti Olav, surnommé le "roi du peuple" en raison de son style terre-à-terre et de ses fréquentes interactions avec la population.

Mais il a réussi à imiter le style accessible de son père, se rendant sur les lieux des catastrophes naturelles, chaussé de bottes en caoutchouc et vêtu d'une veste bien usée, pour rencontrer ceux qui ont perdu leur maison ou des êtres chers dans les inondations et les tempêtes.

LA PROTECTION DE LA SANTÉ

Lorsque le fanatique d'extrême droite anti-islam Anders Behring Breivik a massacré 77 personnes en 2011, le roi a consolé la nation dans un puissant discours télévisé, déclarant d'une voix tremblante d'émotion que "la liberté est plus forte que la peur".

La maison royale s'est progressivement modernisée sous la supervision d'Harald, avec la création d'un site web officiel et la publication des comptes annuels des dépenses.

En tant qu'homme, Harald a hérité du trône malgré ses deux sœurs aînées, une pratique qui a également profité à son fils Haakon, qui a lui aussi une sœur aînée.

Mais en 1990, un changement constitutionnel a finalement ouvert la voie aux femmes nées à partir de cette date pour hériter du trône, plaçant l'aînée des enfants de Haakon, la princesse Ingrid Alexandra, dans la ligne de succession lorsqu'elle est née en 2004.

Harald a connu un problème de santé en 2003, lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer de la vessie, et un autre en 2005, lorsqu'il a été opéré du cœur, mais il s'est complètement rétabli.

En 1998, le roi a été critiqué par l'opinion publique à la suite d'articles de presse indiquant qu'il avait accepté un yacht de 4 millions de couronnes (667 700 dollars) d'un groupe d'industriels comme cadeau d'anniversaire, et que les réparations du palais avaient coûté 500 millions de couronnes au gouvernement.

À peu près au même moment, son ancien secrétaire privé adjoint a suggéré que Harald abdique à l'âge normal de la retraite en Norvège, soit 67 ans.

Les sondages d'opinion ont cependant donné au roi le ferme soutien nécessaire pour rester à vie, et les critiques se sont apaisées. Un an plus tard, dans une autre interview accordée à Reuters, Harald a déclaré en plaisantant qu'il resterait sur le trône à vie, à moins qu'il ne devienne fou.