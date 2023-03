par Suleiman Al-Khalidi

AMMAN, 5 mars (Reuters) - Le roi Abdallah II de Jordanie a déclaré dimanche au secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, que la recrudescence de la violence en Cisjordanie menaçait la stabilité régionale.

Il a également demandé de l'aide pour lutter contre la guerre de la drogue qui se développe le long de ses frontières avec la Syrie et qui est imputée aux milices soutenues par l'Iran, selon des responsables jordaniens.

Lloyd Austin est arrivé en Jordanie dimanche, au début d'une tournée au Moyen-Orient qui le conduira également en Israël et en Égypte, afin de montrer son soutien à ses principaux alliés régionaux face à la menace croissante que représente l'Iran, selon des responsables américains.

Il a écrit sur Twitter avant son départ qu'il rencontrerait des dirigeants clés et "réaffirmerait l'engagement des États-Unis en faveur de la stabilité régionale et de la promotion des intérêts communs de nos alliés et partenaires".

Le roi Abdallah, dont le pays a accueilli la première réunion israélo-palestinienne à Aqaba la semaine dernière avec la participation de hauts responsables américains et égyptiens, a déclaré que des efforts étaient nécessaires pour parvenir à un accord de paix global arabo-israélien basé sur une solution à deux États.

"Il est nécessaire de faire preuve de calme et de réduire l'escalade dans les territoires palestiniens et d'arrêter toute mesure unilatérale qui mine la stabilité et fait avorter les chances de parvenir à la paix", a déclaré un communiqué du palais après les entretiens entre le roi et le secrétaire américain à la Défense.

En Israël, Lloyd Austin abordera également les préoccupations relatives à la violence en Cisjordanie et discutera des efforts diplomatiques visant à réduire les tensions avant les fêtes religieuses musulmanes et juives, ont indiqué des responsables américains.

Le ministère américain de la défense a déclaré avant la visite que les discussions porteraient sur la menace croissante que représente l'Iran pour la stabilité régionale et sur l'avancement de la coopération multilatérale en matière de sécurité avec des défenses aériennes et antimissiles intégrées. (Version française Benjamin Mallet)