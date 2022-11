Le roi de Malaisie choisira le premier ministre dans la crise post-électorale

Les élections de samedi ont débouché sur un parlement sans majorité, sans que ni le leader de l'opposition Anwar Ibrahim ni l'ancien premier ministre Muhyiddin Yassin n'obtiennent la majorité simple nécessaire pour former un gouvernement.

L'élection prolonge l'instabilité politique dans la nation d'Asie du Sud-Est, qui a eu trois premiers ministres en autant d'années, et risque de retarder les décisions politiques nécessaires pour galvaniser une reprise économique.

Le roi avait donné aux partis politiques jusqu'à 14 heures (0600 GMT) mardi pour constituer les alliances nécessaires à une majorité.

Mais la coalition sortante Barisan Nasional a déclaré qu'elle ne soutiendrait aucun des deux candidats, ce qui a empêché Anwar et Muhyiddin d'obtenir une majorité.

La décision revient maintenant au monarque constitutionnel, qui joue un rôle essentiellement cérémoniel mais peut nommer celui qui, selon lui, obtiendra la majorité.

"Laissez-moi prendre une décision rapidement", a déclaré le roi aux journalistes à l'extérieur du palais national.

Il a également demandé aux Malaisiens d'accepter toute décision concernant la formation du gouvernement.

Dans une déclaration ultérieure, le palais a déclaré qu'aucun parlementaire n'avait réussi à obtenir la majorité simple pour être nommé Premier ministre. Il a invité Anwar et Muhyiddin à une audience avec le roi à 16 h 30, heure locale (08 h 30 GMT).

L'incertitude a frappé la bourse de Kuala Lumpur, qui a chuté pour une deuxième journée mardi. Les gains électoraux significatifs d'un parti islamiste ont ajouté aux craintes des investisseurs, notamment en ce qui concerne les politiques sur les jeux de hasard et la consommation d'alcool.

Ses gains électoraux ont également suscité des craintes en Malaisie multiculturelle, qui compte d'importantes minorités ethniques chinoises et indiennes pratiquant d'autres religions. Le parti islamiste PAS a prôné la charia.

La police malaisienne a mis en garde les utilisateurs des médias sociaux du pays contre la publication de contenus "provocateurs" sur la race et la religion après les élections qui ont semé la discorde.

UN GOUVERNEMENT MINORITAIRE ?

La coalition progressiste d'Anwar et l'alliance musulmane malaise conservatrice de Muhyiddin - qui comprend le parti islamiste - ont toutes deux déclaré avoir le soutien de la majorité, sans toutefois identifier leurs bailleurs de fonds.

Nik Ahmad Kamal Nik Mahmod, professeur de droit à l'Université islamique internationale de Malaisie, a déclaré qu'un gouvernement minoritaire pourrait être formé ou que le roi pourrait demander à rencontrer les parlementaires individuellement pour entendre leurs choix pour le poste de premier ministre.

"Si un gouvernement minoritaire est nommé, il est normal que le nouveau gouvernement dépose un vote de confiance à la réouverture du parlement", a-t-il déclaré.

La coalition d'Anwar a remporté le plus grand nombre de sièges lors des élections de samedi avec 82, tandis que le bloc de Muhyiddin en a obtenu 73. Ils ont besoin de 112 - une majorité simple - pour former un gouvernement.

Le Barisan n'a remporté que 30 sièges - sa pire performance électorale - mais on s'attendait à ce qu'il joue un rôle central dans la décision de former le gouvernement, car son soutien est nécessaire pour qu'Anwar et Muhyiddin atteignent les 112 sièges.

C'est le déclin du Barisan, autrefois dominant, et de son principal parti, l'Organisation nationale malaise unie (UMNO), qui a inauguré une nouvelle phase d'incertitude en Malaisie.

Le Barisan a dirigé tous les gouvernements depuis l'indépendance de la domination coloniale britannique en 1957 jusqu'à sa première défaite aux élections de 2018. Il est revenu au pouvoir sous Ismail en 2021 après l'effondrement de deux coalitions suite à des luttes intestines.

Les allégations de corruption, principalement liées au pillage de milliards de dollars du fonds souverain 1Malaysia Development Bhd (IMDB), pour lequel l'ancien Premier ministre Najib Razak a été emprisonné cette année, ont sérieusement blessé l'image de l'UMNO.