Le roi dollar tient bon alors que les craintes de récession agitent les marchés mondiaux

Le Dollar Index, qui mesure le billet vert par rapport à six grandes devises, est en hausse de 12 % par rapport à un panier de ses pairs en 2022 et est en passe de réaliser sa meilleure année depuis 2014. La mesure a enregistré un gain 7 fois sur les 10 dernières années.

De multiples facteurs sont à l'origine des gains du dollar. Les investisseurs pensent que la Réserve fédérale continuera probablement à augmenter les taux d'intérêt de manière plus agressive que de nombreuses autres banques centrales mondiales, car elle est confrontée à la pire inflation américaine depuis des décennies, ce qui rend le dollar plus attrayant pour les investisseurs à la recherche de rendement.

Dans le même temps, certains analystes s'inquiètent du fait que le resserrement monétaire de la Fed et d'autres banques centrales risque de précipiter l'économie mondiale dans une récession. D'autres acteurs du marché détiennent des dollars parce qu'ils pensent que les États-Unis résisteront mieux que d'autres pays à une récession mondiale imminente.

Le billet vert a augmenté par rapport à tous les pays du G10, le yen japonais étant le plus touché, la Banque du Japon s'opposant à la vague de resserrement monétaire des banques centrales mondiales.

La ruée vers le dollar dans un contexte de risques croissants de récession mondiale s'est combinée à la flambée des prix du gaz en Europe pour amener l'euro à son plus bas niveau depuis deux décennies et à une parité proche du billet vert.

Si la Fed continue de relever ses taux alors même que l'Europe et les États-Unis s'enfoncent dans la récession, l'euro pourrait tomber jusqu'à 0,95 contre le dollar, soit une baisse d'environ 7 % par rapport à son niveau actuel, a écrit George Saravelos de la Deutsche Bank.

"Nous ne sommes pas encore prêts à aller aussi loin, mais il y a eu une nette détérioration des perspectives de croissance mondiales et spécifiques à l'euro au cours des deux dernières semaines, ce qui, à notre avis, justifie le rallye du dollar", a-t-il écrit.

Kit Juckes, responsable de la stratégie FX à la Société Générale, pense également que le dollar pourrait profiter d'une récession mondiale.

"La crainte de la récession est mondiale et n'est pas affectée par les données américaines", a-t-il écrit dans une obligation en début de semaine. "Si les données américaines sont faibles, nous nous attendrons à ce que les données européennes soient tout aussi faibles."

L'histoire montre que le dollar a tendance à augmenter dans les mois précédant la première hausse des taux d'intérêt dans les cycles de hausse, avant de se détendre après d'autres hausses de taux.

Jusqu'à présent, cependant, le dollar a montré peu de signes de ralentissement. Le Dollar Index est en hausse de 8 % depuis que la Fed a relevé ses taux le 16 mars, sa première hausse depuis décembre 2018.

Un dollar fort pourrait aider la Fed à lutter contre l'inflation en rendant les importations moins chères. Dans le même temps, il rend les produits des exportateurs américains moins compétitifs à l'étranger tout en mettant sous pression les résultats des entreprises américaines qui doivent convertir leurs bénéfices étrangers en dollars.

En juin, Microsoft Corp a réduit ses prévisions de bénéfices et de revenus pour le quatrième trimestre, rejoignant ainsi un certain nombre d'entreprises américaines qui ont mis en garde contre les conséquences de la hausse du billet vert.

force du dollar s'est accompagnée d'une forte augmentation de la volatilité du marché des devises, les traders essayant de suivre l'évolution rapide de l'environnement mondial des taux d'intérêt. L'indice de volatilité des devises de la Deutsche Bank, qui mesure les attentes de girations sur les marchés des changes, a atteint 11,09, son plus haut niveau depuis mars 2020. Pendant ce temps, cette année, il y a eu 25 jours où le dollar a augmenté de 0,5 % ou plus, le plus grand nombre pour toute période comparable depuis 2015.

spéculateurs du marché monétaire international semblent s'attendre à de nouveaux gains pour le dollar, avec des paris haussiers nets sur le dollar américain à 13,62 milliards de dollars. Les spéculateurs ont maintenu une position haussière sur le dollar depuis près d'un an maintenant, la plus longue série depuis mars 2020, ont montré les dernières données de la Commodity Futures Trading Commission américaine.