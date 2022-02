Le rôle des banques centrales

Une banque centrale, qu'est-ce que c'est ?

Les banques centrales sont des institutions chargées d’assurer le bon fonctionnement de l’économie d’un État (Banque de France, Réserve Fédérale, Banque d'Angleterre…) ou d’une zone économique (Banque centrale européenne). Ces banques centrales sont mandatées par les États pour mener à bien des missions spécifiques à chaque pays (ou groupe de pays pour la BCE par exemple) afin d'assurer leur stabilité économique.

La mise en place de mesures destinées à stabiliser ou orienter l’économie est ce que l’on appelle une politique monétaire. Une banque centrale a aussi pour rôle de s’assurer de la sécurité des systèmes bancaires et de paiement, et imprime la monnaie fiduciaire (billets et pièces).

Les banques centrales sont appelées les banques des banques car les banques commerciales (Société Générale, Wells Fargo, Unicredit, HSBC…) effectuent des emprunts et des dépôts auprès d'elles (les banques doivent obligatoirement déposer un montant minimum auprès des banques centrales pour lequel elles perçoivent une rémunération). Ce sont aussi elles qui gèrent les réserves d’or et d’argent d’un État (pour les banques centrales nationales).

Siège de le Réserve Fédérale américaine (FED) à Washington D.C.

À quoi servent les banques centrales ?

Les banques centrales sont chargées d’assurer la valeur de leur monnaie de plusieurs manières :

Interne : ici l’objectif est de maintenir une inflation stable autour des 2%/an car c’est le niveau qui est censé assurer un taux d’emploi maximal tout en gardant une stabilité des prix. Il en découle un autre objectif qui est de garder une harmonie dans l’inflation et d’empêcher ce qu’on appelle la distorsion des prix relatifs. Le but est que si aujourd’hui un manteau vaut 100 baguettes, il faut que cette relation soit la même dans 10 ans. La stabilité de l’économie permet d’anticiper le futur avec confiance pour les consommateurs, les investisseurs et les entreprises afin qu’ils continuent d’alimenter la machine économique.

Externe : le but est d’empêcher la dévaluation de la monnaie par rapport aux autres monnaies en maintenant des taux de change stables.

Les banques centrales ont des missions spécifiques selon les pays et zones qu'elles doivent gérer et toutes n'orientent pas leurs actions vers les mêmes objectifs. La banque centrale des États-Unis a pour mission d'assurer un taux de chômage le plus faible possible, et ses actions vont en grande majorité servir à atteindre cet objectif. La Banque centrale européenne quant à elle a pour mission de maintenir une stabilité des prix dans la zone euro et donc de préserver la valeur de l'euro.

Quels sont les outils des banques centrales ?

Pour mener à bien leur politique monétaire, les banques centrales disposent de différents outils pour freiner ou accélérer l’économie :

Les taux directeurs : agir sur les taux directeurs est un moyen privilégié des banques centrales pour mettre en place leur politique monétaire. Faire varier les taux directeurs permet de faciliter ou durcir l’accès à l’argent. C’est-à-dire que si certains taux sont hauts, les banques commerciales vont moins emprunter aux banques centrales et vont donc délivrer moins d’emprunts aux consommateurs et entreprises. Inversement, la baisse des taux entraîne une accélération des emprunts car l’argent devient moins cher, et cet argent est donc investi plus facilement dans l’économie. Les taux directeurs font tout simplement varier le coût de l'argent. Il existe trois taux directeurs dans le champ d'action de la Banque centrale européenne (BCE) :

Le taux de refinancement : c’est le taux auquel les banques commerciales empruntent à la banque centrale sur une durée d’une semaine. Le taux de rémunération de dépôts : c’est le taux auquel les banques commerciales sont rémunérées pour leurs dépôts (réserves obligatoires) auprès des banques centrales. Le taux du prêt marginal : c’est le taux auquel les banques commerciales empruntent à la banque centrale sur une durée de 24h.



Les taux auxquels les banques commerciales empruntent à la BCE sont des taux directeurs

Les opérations d’open market : l e marché interbancaire (marché où les banques s'échangent entre elles) est un endroit où s’échange non seulement du cash mais aussi des actifs et des titres financiers. Les banques centrales peuvent intervenir sur ce marché pour apporter et retirer des liquidités selon le contexte.

Les interventions sur le marché des changes : l es banques centrales peuvent intervenir sur le marchés de change pour ajuster les taux de change de leur monnaie afin qu’elle ne soit ni trop dévaluée ni trop surévaluée. Il arrive que les banques centrales ne communiquent pas sur une opération sur le marché des changes.

Les achats d’actifs (en anglais quantitative easing) : l es achats d’actifs sont une solution des banques centrales pour aider une économie qui tourne au ralenti. Par exemple, après les confinements liés au / à la Covid, la BCE et la FED ont racheté massivement pour plusieurs centaines de milliards de dollars et d’euros d’actifs afin de réinjecter de l’argent dans l’économie et relancer la machine.

Ce graphique montre les mesures prises par la BCE lors de la crise Covid (source : Banque de France)

Quelles sont les raisons des actions des banques centrales ?

Inflation . L’inflation est souvent le pilier des actions des banques centrales (pour le Réserve fédérale américaine, le cœur de sa politique monétaire et l'emploi). Si les prix montent trop haut et trop vite, ils peuvent rapidement devenir incontrôlables et on rentre alors dans un contexte de surinflation (par exemple au Venezuela). Cela mène à une dévaluation massive de la monnaie en jeu et peut conduire tout simplement à l’écroulement total d’une économie.

Désinflation ou stagflation : lorsque l’économie stagne ou tourne au ralenti (PIB qui ne croit pas ou baisse), les banques centrales peuvent injecter du cash dans le circuit et le rendre plus abordable afin d’inciter les acteurs à emprunter et dépenser, ce qui peut relancer la croissance.

Les principales banques centrales :

Zone Euro : Banque centrale européenne (BCE/ECB)

Siège de la banque centrale européenne à Francfort en Allemagne

USA : Réserve fédérale américaine (FED)

Royaume-Uni : Banque d’Angleterre (BoE)

Suisse : Banque nationale suisse (BNS)

Japon : Banque du Japon (BoJ)

Russie : Banque centrale de Russie

Chine : Banque populaire de Chine (BPC, PBOC)

