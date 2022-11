Le rouble baisse après avoir dépassé le sommet de deux semaines par rapport au dollar

A 0805 GMT, le rouble était plus faible de 0,2% face au dollar à 61,13, s'éloignant de 60,8625, son point le plus fort depuis le 21 octobre.

Il avait perdu 0,1% pour s'échanger à 60,96 contre l'euro et s'était raffermi de 0,4% contre le yuan à 8,38.

"Nous nous attendons à ce que le rouble s'affaiblisse au cours de la négociation", a déclaré Bogdan Zvarich, analyste en chef de Banki.ru. "Une correction sur le marché de l'énergie et une moindre offre de devises étrangères de la part des exportateurs pourraient faire pression sur le rouble."

Le rouble est la devise la plus performante au monde cette année, soutenue par les contrôles de capitaux et un effondrement initial des importations à la suite des sanctions occidentales contre la Russie pour ses actions en Ukraine, et des dizaines de sociétés étrangères qui ont interrompu leurs opérations dans le pays.

Le gouverneur de la Banque centrale, Elvira Nabiullina, a déclaré mardi qu'il n'était pas nécessaire dans l'immédiat d'assouplir davantage les contrôles des capitaux.

Le marché se concentre également sur les élections de mi-mandat aux États-Unis, qui auront lieu plus tard dans la journée.

Le pétrole brut Brent, une référence mondiale pour la principale exportation de la Russie, était en baisse de 0,4 % à 97,6 $ le baril.

Les indices boursiers russes ont chuté après avoir atteint des sommets de plusieurs semaines à l'ouverture du marché.

L'indice russe MOEX basé sur le rouble était en baisse de 0,6 % à 2 195,0 points, après avoir atteint 2 221,13 points, son point le plus fort depuis le 20 septembre. L'indice RTS libellé en dollars était en baisse de 0,9 % à 1 130,9 points, après avoir atteint un sommet de plus de cinq semaines.

