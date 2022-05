Le rouble gagne du terrain par rapport au dollar et à l'euro, alors qu'un éventuel défaut de paiement de la Russie se profile à l'horizon.

Le rouble russe a effacé ses premières pertes pour s'apprécier face au dollar mercredi et s'est rapproché de son plus haut niveau depuis cinq ans face à l'euro, alors que certains acheteurs de gaz en Europe ont cherché à répondre à la demande de paiement en roubles de la Russie et que le risque de défaillance souveraine a refait surface.

Le rouble est devenu la devise la plus performante https://emea1.apps.cp.thomsonreuters.com/Apps/NewsServices/mediaProxy?apiKey=6d416f26-7b24-4f31-beb6-1b5aa0f3fafb&url=http%3A%2F%2Ffingfx.thomsonreuters.com%2Fgfx%2Frngs%2FGLOBAL-CURRENCIES-PERFORMANCE%2F0100301V041%2Findex.html cette année malgré une crise économique de grande ampleur, soutenue artificiellement par les contrôles que la Russie a imposés fin février pour protéger son secteur financier après avoir envoyé des dizaines de milliers de soldats en Ukraine.

Vers 1027 GMT, le rouble était en hausse de 0,4% face au dollar à 63,33, non loin du niveau de 62,6250 atteint vendredi, son plus fort depuis début février 2020.

Il avait gagné 0,9% pour s'échanger à 66,45 face à l'euro , revenant vers son plus fort niveau depuis mi-2017 de 64,9425, qu'il a touché la semaine dernière.

Le rallye du rouble vers des sommets pluriannuels a été ralenti cette semaine, car la banque centrale a relevé le plafond des transactions transfrontalières, permettant aux résidents russes et aux non-résidents des États amis de canaliser des devises étrangères à l'étranger pour un montant équivalent à un maximum de 50 000 $ par mois. La limite précédente était de 10 000 $.

Les entreprises axées sur l'exportation sont toujours obligées de convertir 80 % de leurs revenus, car la banque centrale ne peut intervenir après que l'Occident a gelé environ la moitié de ses réserves d'or et de devises.

Les acheteurs de gaz en Europe tâtonnaient pour résoudre une énigme de paiement, après que Moscou ait exigé fin mars que les acheteurs étrangers commencent à payer le gaz en roubles sous peine de perdre leur approvisionnement, et semblaient adopter des positions différentes sur le schéma de paiement.

Les analystes de la Promsvyazbank ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que le rouble se consolide dans une fourchette de 63 à 64,5 contre le billet vert mercredi.

LE RISQUE DE DÉFAUT REFAIT SURFACE

Le ministre des Finances Anton Siluanov a déclaré mercredi que la Russie assurerait le service de sa dette extérieure en roubles si les États-Unis bloquent d'autres options et qu'elle ne se mettrait pas en défaut.

Washington envisage de bloquer la capacité de la Russie à payer ses détenteurs d'obligations américaines en laissant expirer une dérogation le 25 mai, ce qui pourrait pousser Moscou plus près du bord du défaut de paiement.

Le ministère russe de l'économie a donné de nouvelles prévisions tard mardi, prévoyant que le produit intérieur brut (PIB) de la Russie diminuerait de 7,8 % cette année.

Pendant ce temps, les économistes de la banque publique de développement VEB ont déclaré que l'économie russe, frappée par des sanctions occidentales sans précédent, est potentiellement résiliente mais a besoin d'une augmentation significative des importations et de plus de libertés.

Les indices boursiers russes étaient en hausse.

L'indice RTS libellé en dollars était en hausse de 2,6 % à 1 231,6 points, son plus fort depuis le 23 février. L'indice russe MOEX basé sur le rouble était en hausse de 2,1 % à 2 475,8 points.

Les analystes de Veles Capital ont déclaré que l'accent pourrait être mis mercredi sur les dividendes. Les actions de l'opérateur mobile MTS ont bondi d'environ 15 % après que le conseil d'administration de la société ait recommandé un dividende de 33,85 roubles par action, tard dans la journée de mardi.

(1 $ = 63,7000 roubles) (Reportage par Reuters ; édition par Barbara Lewis)