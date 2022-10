Le rouble glisse à son plus bas niveau depuis plus d'une semaine par rapport à l'euro avant les réductions de production attendues de l'OPEP+.

Le rouble russe a glissé à son plus bas niveau depuis plus d'une semaine par rapport à l'euro lors d'un début de séance volatile mercredi, et a oscillé autour de 59 pour un dollar avant une réunion des producteurs de l'OPEP+ pour discuter d'une réduction importante de la production de brut.

À 7 h 11 GMT, le rouble avait perdu 2,2 % pour s'échanger à 57,66 contre l'euro, son plus faible niveau depuis le 26 septembre. Il était plus faible de 0,1% par rapport au dollar à 58,99 et avait perdu 0,6% par rapport au yuan à 8,25.

Le rouble a connu d'importantes fluctuations au cours des dernières sessions, entravé par une liquidité limitée et les inquiétudes des investisseurs quant au fait que toute nouvelle sanction concernant les actions de la Russie en Ukraine pourrait restreindre l'accès aux devises étrangères à Moscou.

Vendredi, la monnaie russe a atteint un sommet de près de huit ans, à 50,7250 contre l'euro.

"La volatilité des échanges sur le dollar et surtout sur l'euro restera élevée", a déclaré Alor Broker dans une note.

Le ministère des finances a annulé les ventes aux enchères d'obligations du Trésor de l'OFZ prévues pour mercredi, citant la volatilité persistante des marchés financiers.

Les indices boursiers russes étaient en baisse.

"Le facteur de la géopolitique n'a pas disparu, donc les indices devraient être serrés dans une large fourchette pendant un certain temps, cependant il peut y avoir des pics à court terme dans des actions distinctes, en particulier, dans le secteur pétrolier qui est exposé à la hausse des prix du brut", a déclaré BCS Global Markets dans une note.

L'indice RTS libellé en dollars a baissé de 1% à 1 089,3 points. L'indice russe MOEX basé sur le rouble était en baisse de 0,5 % à 2 036,5 points.

Le pétrole brut Brent, une référence mondiale pour la principale exportation de la Russie, était en hausse de 0,1 % à 91,9 $ le baril.

L'OPEP+, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés dirigés par la Russie, semble prête à procéder à d'importantes réductions de la production de pétrole lors de sa réunion de mercredi, réduisant ainsi l'offre sur un marché déjà tendu malgré la pression exercée par les États-Unis et d'autres pays pour pomper davantage.

Pour le guide des actions russes, voir

Pour les obligations du Trésor russe, voir (reportage d'Alexander Marrow, édition de Mark Potter).