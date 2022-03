Le rouble lèche les plaies, le yen et le franc tiennent bon, l'Ukraine étant au centre des préoccupations.

Un minimum de calme est revenu sur les marchés des devises après que des représentants de la Russie et de l'Ukraine ont tenu une première série de pourparlers de cessez-le-feu, quatre jours après l'invasion de son voisin par la Russie. L'euro est revenu aux alentours de 1,12 dollar après avoir chuté à 1,11210 dollar à un moment donné lundi.

Le dollar australien, sensible au risque, a atteint son plus haut niveau depuis près d'une semaine, rebondissant après avoir perdu jusqu'à 1,2 % lors de la séance précédente. La Reserve Bank of Australia définit sa politique monétaire plus tard dans la journée de mardi, et on s'attend à ce qu'elle maintienne son taux directeur à un niveau historiquement bas.

Le bitcoin, principale cryptomonnaie, s'est maintenu à proximité d'un sommet de près de deux semaines, au-dessus de 44 000 dollars, atteint tard dans la nuit.

Le rouble a commencé la semaine dans des circonstances dramatiques, plongeant jusqu'à 30 % pour atteindre un niveau record de 120 par dollar après que les pays occidentaux et leurs alliés ont imposé à la Russie de nouvelles sanctions, notamment en coupant certaines banques du réseau financier SWIFT. La monnaie s'est quelque peu redressée après une hausse des taux d'intérêt et d'autres mesures d'urgence adoptées par la banque centrale russe, et s'est échangée pour la dernière fois à 102.

Le yen s'est légèrement replié à 115,07 par dollar après avoir enregistré un gain de 0,48 % lundi. Sa monnaie refuge, le franc suisse, a légèrement baissé à 0,91775 pour un dollar après une hausse de 0,95 % pendant la nuit.

La volatilité des devises, mesurée par l'indice de la Deutsche Bank, était à son plus haut niveau en 14 mois lundi.

"Les nouvelles en provenance d'Ukraine restent sombres, les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine ne débouchant sur aucune résolution", a écrit dans une obligation Rodrigo Catril, stratège senior en matière de change à la National Australia Bank.

"Les combats font rage alors que l'Occident cherche à accroître ses efforts pour isoler la Russie".

L'instabilité maintiendra les monnaies refuges que sont l'offre et l'euro sous pression, tandis que l'Aussie a jusqu'à présent résisté en raison de la hausse des prix des matières premières et de la distance géographique de l'Australie par rapport au conflit, a déclaré Catril.

Le Dollar Index, qui mesure le billet vert par rapport à ses six principaux rivaux, est resté bloqué autour de 96,75, après avoir enregistré des gains de 0,89 % lundi pour terminer la séance avec une hausse de 0,18 %.

La monnaie a été pénalisée par le recul des taux d'intérêt américains à 10 ans, qui ont atteint leur plus bas niveau depuis près d'un mois, les investisseurs recherchant la sécurité des bons du Trésor, même si la Réserve fédérale américaine est certaine de relever ses taux d'intérêt lors de sa réunion du mois prochain. [US/]

Toutefois, la crise ukrainienne a incité les opérateurs à réduire les paris sur une hausse des taux de 50 points de base le 16 mars à seulement 8,5 %, selon l'outil Fedwatch du CME.

Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré lundi qu'il n'excluait pas une hausse d'un demi-point, dans les premiers commentaires d'un responsable de la Fed depuis le conflit.

"L'essentiel : ne pas passer par pertes et profits une hausse de 50 points de base", a écrit le stratège de la Commonwealth Bank of Australia Joseph Capurso dans une obligation client, estimant que les prix du marché étaient devenus trop bas.

"Les tendances à court terme du dollar seront dominées par la guerre, mais les tendances à moyen terme du dollar seront déterminées par les données économiques."