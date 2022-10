Le rouble progresse alors que la banque centrale s'apprête à mettre fin au cycle de réduction des taux d'intérêt

Vers 0710 GMT, le rouble était plus fort de 0,4% par rapport au dollar américain à 61,51, et s'établissait à 61,57 par rapport à l'euro, en hausse de 0,5% par rapport à la clôture de la veille.

La devise était également en hausse de 0,3 % par rapport au yuan chinois à 8,47. La monnaie chinoise est devenue un baromètre de plus en plus important pour Moscou, qui tente d'accélérer les liens économiques avec Pékin et de réduire sa dépendance aux devises occidentales.

Malgré la fin de la période fiscale de fin de mois qui a soutenu le rouble au cours des dernières séances, la devise est restée sur le devant de la scène avant la réunion de la banque centrale vendredi.

Selon un sondage Reuters, le régulateur devrait maintenir les taux à leur niveau actuel de 7,5 %, mettant ainsi fin à des mois de fortes baisses de taux qui ont vu les coûts d'emprunt être réduits à partir de leur niveau d'urgence de 20 %, fixé quelques jours après que Moscou ait envoyé des dizaines de milliers de troupes en Ukraine et que l'Occident ait commencé à imposer des sanctions radicales à la Russie.

Après deux semaines de gains qui ont ajouté plus de 10 % au marché boursier local, les actions russes ont légèrement progressé jeudi matin. L'indice RTS, libellé en dollars, a augmenté de 0,2 % pour atteindre 1 091,1 points. L'indice russe MOEX basé sur le rouble était en hausse de 0,4 % à 2129,7 points.

"Le marché russe n'est pas encore prêt pour de longues périodes de croissance. Par conséquent, en quelques jours, toute hausse se heurte à des prises de bénéfices", ont déclaré les analystes de la banque publique Otkritie dans une note de recherche jeudi.

Pour le guide des actions russes, voir

Pour les obligations du Trésor russe, voir