Le rouble prolonge ses pertes après la baisse des taux ; les euro-obligations en point de mire

Le rouble a chuté d'environ 10 % par rapport au dollar et à l'euro jeudi, alors que la banque centrale a réduit son taux directeur à 11 %, la troisième baisse de 300 points de base d'affilée, dans un contexte de ralentissement de l'inflation qui a atteint des sommets en plus de 20 ans.

À 7 h 27 GMT, le rouble était plus faible de 2,1 % par rapport au dollar à 66,63, un plus bas de plus de deux semaines. Mercredi, le rouble avait atteint son plus fort niveau depuis février 2018, à 55,80 contre le billet vert.

Par rapport à l'euro, le rouble a perdu 4,4 % pour s'échanger à 70,99, s'éloignant davantage du sommet de sept ans de 57,10 atteint mercredi.

Soutenu par les contrôles de capitaux, le rouble avait artificiellement augmenté pour devenir la devise la plus performante au monde depuis le début de l'année. De nouvelles conditions de paiement du gaz exigeant la conversion des devises étrangères en roubles et une baisse des importations ont également aidé.

Mais elle a maintenant perdu le soutien de la période fiscale de fin de mois qui voit habituellement les entreprises tournées vers l'exportation convertir les devises étrangères en roubles pour payer les dettes locales.

Le ministre de l'économie Maxim Reshetnikov a déclaré jeudi que la force de la devise, qui a suscité des inquiétudes quant à l'impact négatif sur les recettes budgétaires de la Russie provenant des exportations, rendait les produits russes non compétitifs à l'étranger.

Il s'attend à ce que la proportion obligatoire des recettes en devises étrangères que les exportateurs doivent convertir en roubles soit encore réduite de 50 %.

Les yeux du marché sont tournés vers le National Settlement Depository (NSD) de Russie, qui a promis d'effectuer vendredi des paiements d'intérêts d'une valeur de 71,25 millions de dollars et de 26,5 millions d'euros (28,5 millions de dollars) sur deux euro-obligations,.

Et ce, malgré la décision de Washington de ne pas prolonger une licence clé qui avait permis à Moscou de continuer à payer les détenteurs d'obligations malgré les sanctions imposées pour ses actions en Ukraine.

Les indices boursiers russes ont connu un panorama mitigé.

L'indice RTS libellé en dollars était en baisse de 2,4 % à 1 146,4 points. L'indice russe MOEX basé sur le rouble était en hausse de 0,5 % à 2 425,4 points.

(1 $ = 0,9305 euros)