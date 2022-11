Le rouble rebondit par rapport au dollar alors que le marché russe rouvre après un long week-end

A 0741 GMT, le rouble était en hausse de 0,9% face au dollar à 61,53 et avait gagné 0,1% pour s'échanger à 60,95 face à l'euro. Il avait perdu 0,6% contre le yuan à 8,45.

Des données meilleures que prévu sur l'emploi aux États-Unis ont fait chuter le dollar vendredi, lorsque le marché russe était fermé. La dynamique positive du rouble lundi matin était une réaction à cela, a déclaré Bogdan Zvarich, analyste en chef de Banki.ru, dans une note.

Il a déclaré que le rouble allait probablement se consolider dans la fourchette 61,5-62 pour la majeure partie de la session.

Le rouble est la devise la plus performante au monde cette année, soutenue par les contrôles de capitaux et un effondrement initial des importations à la suite des sanctions occidentales contre la Russie pour ses actions en Ukraine, et de nombreuses sociétés étrangères qui ont interrompu leurs opérations dans le pays.

La fourchette dans laquelle le rouble se négocie en novembre pourrait s'élargir car les importations pourraient se redresser davantage, mais les prix élevés des exportations russes promettent des entrées considérables de devises étrangères, selon Otkritie Research.

Le pétrole brut Brent, une référence mondiale pour la principale exportation de la Russie, qui a atteint un sommet de plus de deux mois au cours de la session précédente, était en baisse de 1,3 % à 97,3 $ le baril.

"Le marché russe est prévu pour une ouverture neutre, bien que le brut ait toutes les chances de pousser le marché à la hausse", a déclaré BCS Global Markets dans une note.

Les actions ont ouvert en hausse, revenant vers les sommets d'environ six semaines observés la semaine dernière, après une baisse d'une session.

L'indice RTS libellé en dollars a augmenté de 1,8 % à 1 114,0 points. L'indice russe MOEX basé sur le rouble était en baisse de 0,9 % à 2 176,2 points.

