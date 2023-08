Le rouble est resté proche de son plus bas niveau depuis plus de 16 mois mercredi, entravé par une forte demande de devises étrangères et une offre limitée, la diminution de l'excédent commercial de la Russie et le creusement de son déficit budgétaire ayant également nui au sentiment.

A 0720 GMT, le rouble a été stable contre le dollar à 97,10, à deux doigts de dépasser la marque 97,47, son point le plus faible depuis le 25 mars 2022, atteint le mardi.

Il a perdu 0,1% pour s'échanger à 106,55 contre l'euro et a perdu 0,2% contre le yuan à 13,44.

"L'offre limitée de devises étrangères de la part des exportateurs continue d'exercer une pression sur les positions du rouble, en raison à la fois des problèmes de rapatriement des fonds et de la réduction de l'offre d'exportations face à la demande constante des importateurs", a déclaré Egor Zhilnikov, analyste de la Promsvyazbank.

Le rouble s'est déjà affaibli de près de 6 % par rapport au dollar en août, après avoir perdu le soutien d'une période fiscale de fin de mois au cours de laquelle les entreprises exportatrices convertissent habituellement leurs recettes en devises pour faire face à leurs obligations locales.

Depuis le début de l'année, le rouble subit la pression du rétrécissement de la balance commerciale de la Russie, en raison de la baisse des recettes d'exportation et de la reprise des importations. Il a chuté d'environ 28 % depuis le début de l'année, alors qu'il se situait à près de 70 pour un dollar.

Depuis l'échec d'une mutinerie armée fin juin, le rouble a perdu près de 13 %.

"Il est possible que la paire dollar-rouble atteignant la barre des 100 oblige les autorités monétaires (russes) à prendre des mesures pour freiner la dévaluation, et les exportateurs à augmenter les ventes de revenus de change", a écrit Alexey Antonov d'Alor Broker dans une note.

Les rendements de l'obligation de référence russe OFZ à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis avril 2022 à 11,66 %, bien au-dessus du taux directeur de 8,5 % de la Russie.

M. Antonov a déclaré que la dépréciation du rouble était en grande partie responsable de la baisse des prix des obligations, qui évoluent inversement à leurs rendements.

Le ministère des finances russe, qui a déclaré mardi que le déficit budgétaire de la Russie s'était creusé à environ 29 milliards de dollars en janvier-juillet, organisera deux adjudications d'OFZ plus tard dans la journée de mercredi.

Le pétrole brut Brent, référence mondiale pour le principal produit d'exportation de la Russie, est resté inchangé à 86,20 dollars le baril.

Les indices boursiers russes étaient en hausse.

L'indice RTS, libellé en dollars, était en hausse de 0,9 % à 1 008,6 points. L'indice russe MOEX, basé sur le rouble, était en hausse de 0,9 % à 3 111,4 points. (Reportage d'Alexander Marrow ; Rédaction d'Andrew Heavens)