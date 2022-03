Le rouble retombe à son plus bas niveau dans un marché volatil à Moscou.

L'agence de notation S&P a abaissé la note de la Russie moins d'une semaine après l'avoir retirée de la catégorie "investissement", alors que les sanctions internationales augmentent les risques de défaillance.

Des signes de progrès timides ont été observés dans les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine jeudi, les pays s'accordant sur la nécessité de mettre en place des couloirs humanitaires pour aider les civils à échapper à l'invasion russe, mais aucune résolution majeure n'a été prise.

Dans le même temps, l'annonce de l'incendie d'un bâtiment d'un complexe nucléaire ukrainien au cours de combats intenses a mis les investisseurs sur les dents. L'incendie a ensuite été éteint et les responsables ont déclaré que la centrale fonctionnait normalement.

"L'incertitude persiste - les négociations n'ont jusqu'à présent pas réussi à débloquer la situation", a déclaré BCS Global Markets dans une obligation de recherche.

Dmitry Polevoy, directeur des investissements chez Locko Invest, a déclaré que le marché restait très illiquide.

Il a averti que les sanctions imposées à la Russie en raison du conflit en Ukraine - que Moscou qualifie d'"opération spéciale" qui, selon elle, n'est pas destinée à occuper un territoire - étaient sérieuses et que l'économie était confrontée à un choc d'une ampleur jamais vue depuis longtemps.

A 0918 GMT, le rouble était en baisse de plus de 3% face au dollar, à 109,5, après avoir frôlé plus tôt le record de 118,35 atteint jeudi. Par rapport à l'euro, la monnaie russe s'est affaiblie de plus de 6% à 125,2.

La section boursière de la Bourse de Moscou est restée largement fermée vendredi, cinquième jour des restrictions imposées par la banque centrale.

Vendredi, la banque centrale russe a abaissé de 30 à 12 % la commission sur les achats de devises effectués par les particuliers via des courtiers. Les analystes ont déclaré qu'une décision antérieure de porter la commission à 30 % pour les achats de devises telles que le dollar, l'euro et la livre sterling avait entraîné des distorsions telles qu'une hausse de la demande d'autres devises comme le yuan chinois et le yen japonais.

Dans le cadre d'une autre initiative visant à stabiliser les marchés en proie à de fortes fluctuations, la Bourse de Moscou a interdit la vente à découvert de devises et d'instruments boursiers en euros.

Le dépositaire national des règlements de la Russie a déclaré vendredi qu'il avait temporairement suspendu certaines opérations de conversion de devises étrangères, refusant de donner la raison de cette décision. Les traders ont déclaré à Reuters qu'il y avait un manque d'euros, notamment pour les règlements.