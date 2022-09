Le rouble russe atteint son plus haut niveau depuis 8 ans par rapport à l'euro, le marché attendant les sanctions.

Le rouble a atteint son plus haut niveau en près de huit ans par rapport à l'euro vendredi, les investisseurs craignant que de nouvelles sanctions contre Moscou ne limitent les échanges de devises, alors que la Russie se prépare à annexer quatre régions ukrainiennes.

Les gouvernements occidentaux et Kiev affirment que cette décision viole le droit international.

Vers 0929 GMT, le rouble avait gagné 6,5% pour s'échanger à 51,87 contre l'euro, atteignant plus tôt 51,3100, sa marque la plus forte depuis la mi-octobre 2014.

Il s'est renforcé de 4,8% par rapport au dollar à 54,44 , touchant plus tôt son point le plus fort depuis le 1er juillet de 54,1625.

Le rouble a été soutenu par les contrôles de capitaux et l'effondrement des importations depuis que les sanctions occidentales ont été imposées suite aux actions de la Russie en Ukraine et que les entreprises ont quitté le marché en masse. Les risques géopolitiques restent également élevés, avec de nouvelles sanctions américaines et européennes attendues prochainement.

La menace de sanctions a conduit certains investisseurs à réduire leurs avoirs en dollars, craignant que les restrictions ne paralysent le commerce du billet vert basé en Russie, selon les analystes.

"Outre l'impact de la balance commerciale, nous notons la situation avec davantage d'attentes de sanctions", a déclaré Otkritie Research dans une note vendredi. "Les entreprises pourraient accélérer la vente de devises étrangères à partir de leurs comptes à l'étranger."

Le rouble avait perdu 0,9% contre le yuan à 8,194 .

Les indices boursiers russes étaient en hausse.

La pression géopolitique a envoyé l'indice de référence russe MOEX à son plus bas niveau depuis le 24 février - le jour où la Russie a envoyé des troupes en Ukraine - lundi, mais l'approbation attendue des paiements de dividendes du géant de l'énergie Gazprom est un moteur crucial pour le marché.

"Une approbation, comme prévu, du paiement devrait être positive à la fois pour l'action et pour le marché en général, car Gazprom a le plus grand poids dans les indices", a déclaré BCS Global Markets.

L'indice MOEX basé sur le rouble était en hausse de 0,3 % à 1 959,4 points. L'indice RTS libellé en dollars était en hausse de 5,5 % à 1 131,6 points.

Les actions de Gazprom ont sous-performé le marché plus large, en baisse de 1,6 %. (Reportage d'Alexander Marrow ; édition de William Maclean et Angus MacSwan)