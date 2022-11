Le rouble russe baisse alors que le soutien fiscal de fin de mois est adopté

La Fed est pratiquement certaine de relever les taux d'intérêt de 75 points de base mercredi, mais les investisseurs seront attentifs à tout signal indiquant que le rythme des hausses de taux d'intérêt pourrait ralentir à l'avenir.

À 0723 GMT, le rouble était plus faible de 0,1% face au dollar à 61,53 et avait perdu 0,3% pour s'échanger à 61,05 face à l'euro. Il avait perdu 0,3 % par rapport au yuan à 8,41.

Le rouble a maintenant perdu le soutien des paiements d'impôts de fin de mois, qui voient habituellement les entreprises axées sur l'exportation convertir les revenus en devises étrangères pour payer les dettes locales.

Le rouble pourrait tenter de s'affaiblir au-delà de 62 contre le billet vert, a déclaré Bogdan Zvarich, analyste en chef de Banki.ru.

"Au cours des échanges, nous nous attendons à ce que la pression sur la monnaie nationale demeure, ce qui sera facilité par la baisse de l'offre de devises étrangères de la part des exportateurs en raison du passage du pic des paiements d'impôts", a ajouté Zvarich.

Le pétrole brut Brent, une référence mondiale pour la principale exportation de la Russie, était en hausse de 1,4 % à 94,1 $ le baril.

Les indices boursiers russes étaient en hausse, se négociant à leur plus haut niveau depuis plus d'un mois.

L'indice RTS libellé en dollars a augmenté de 0,5 % à 1 116,7 points, touchant plus tôt son point le plus fort depuis le 30 septembre. L'indice russe MOEX basé sur le rouble était en hausse de 0,7 % à 2 182,8 points, atteignant plus tôt son plus haut niveau depuis le 23 septembre.

