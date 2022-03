Le rouble russe continue de glisser après la dégradation des notations.

A 0732 GMT, le rouble était en baisse de 0,9% face au dollar à 107,05 et avait perdu 2,3% face à l'euro pour s'échanger à 118,00 à la Bourse de Moscou.

Les marchés financiers russes ont été bouleversés par les sanctions imposées à la suite de l'invasion de l'Ukraine, la plus grande attaque contre un État européen depuis la Seconde Guerre mondiale.

La Russie qualifie ses actions en Ukraine d'"opération spéciale" qui, selon elle, ne vise pas à occuper un territoire mais à détruire les capacités militaires de son voisin du sud et à capturer ce qu'elle considère comme de dangereux nationalistes.

Depuis l'entrée des troupes russes en Ukraine le 24 février, le rouble a perdu plus de 20 % par rapport au dollar.

Les échanges sur la section boursière de la Bourse de Moscou sont restés largement fermés jeudi, au quatrième jour des restrictions ordonnées par la banque centrale.

Dans la nuit, l'agence Fitch a déclaré que les sanctions des États-Unis et de l'Union européenne interdisant toute transaction avec la Banque de Russie auraient "un impact beaucoup plus important sur les fondamentaux du crédit de la Russie que toutes les sanctions précédentes". Moody's a déclaré que la sévérité des sanctions "a dépassé les attentes initiales de Moody's et aura des conséquences importantes sur le crédit".

La semaine dernière, S&P a abaissé la note de la Russie au rang de sous-investissement.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie et les sanctions imposées en réponse à cette invasion ont donné lieu à des avertissements alarmants concernant l'économie russe, l'Institut de la finance internationale prévoyant une contraction à deux chiffres de la croissance cette année.

Mercredi, les fournisseurs d'indices FTSE Russell et MSCI ont déclaré qu'ils allaient retirer les actions russes de tous leurs indices, après qu'un haut dirigeant de MSCI ait qualifié en début de semaine le marché boursier russe de "non investissable".