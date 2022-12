Le rouble russe glisse à nouveau alors que le commerce de fin d'année reste volatile

Le rouble a perdu environ 8 % par rapport au dollar la semaine dernière et est en passe de connaître une forte baisse mensuelle après l'entrée en vigueur d'un embargo pétrolier et d'un plafonnement des prix. Le ministère des finances a déclaré que le récent effondrement est lié à la reprise des importations.

À 7 h 05 GMT, le rouble était plus faible de 1,1 % par rapport au dollar à 71,19, allant dans le sens du plus bas de presque huit mois de 72,6325 atteint la semaine dernière.

Il a perdu 0,5 % pour s'échanger à 75,37 contre l'euro et a perdu 1,4 % contre le yuan à 10,12.

Bien qu'il se soit échangé dans une fourchette plus étroite au début de la journée de mercredi, le rouble a connu une forte volatilité au cours des deux dernières semaines et est susceptible de subir de fortes variations dans un contexte de volumes d'échanges réduits à l'approche des vacances du Nouvel An en Russie.

"Les sanctions occidentales récemment imposées ont contribué aux récentes baisses des prix de l'énergie, ce qui exerce certainement une pression sur le rouble", a déclaré Olga Yangol, responsable de la recherche et de la stratégie des marchés émergents pour les Amériques chez Crédit Agricole CIB.

Le rouble sera toutefois relativement résilient à l'avenir, a ajouté Mme Yangol, qui s'attend à ce que le prix du pétrole soit principalement déterminé par la géopolitique et que l'OPEP+ continue de réduire sa production en réponse aux fondamentaux du marché.

Le pétrole brut Brent, une référence mondiale pour la principale exportation de la Russie, était en baisse de 0,7 % à 83,7 $ le baril.

Le président Vladimir Poutine a apporté mardi la réponse tant attendue de la Russie au plafonnement des prix occidentaux, en signant un décret qui interdit la fourniture de pétrole brut et de produits pétroliers à partir du 1er février pendant cinq mois aux nations qui respectent le plafond.

Les indices boursiers russes ont connu un panorama mitigé.

L'indice RTS libellé en dollars a augmenté de 0,8 % pour atteindre 952,9 points. L'indice russe MOEX basé sur le rouble est resté inchangé à 2 152,0 points.

