Le rouble russe a de nouveau glissé face au dollar et se trouvait au-dessus de ses plus bas niveaux en trois semaines en fin d'échanges jeudi, n'ayant obtenu qu'un bref répit après l'annonce mercredi d'un plan de la banque centrale visant à augmenter les ventes de devises étrangères.

A 1555 GMT, le rouble était 0,3% plus faible contre le dollar à 98,43 et peu changé à 105,41 pour l'euro.

Plus tôt, il a atteint ses plus bas niveaux de 98,57 pour un dollar et 105,66 pour un euro, les plus bas depuis le 15 août.

Dans les échanges de l'après-midi, le rouble a connu une brève hausse inexpliquée d'environ 97,74 pour atteindre un sommet de 97,18.

Bogdan Zvarich, analyste en chef du portail financier Banki.ru, a déclaré que ce pic pourrait être dû à une erreur dans le placement d'un ordre qui a déclenché des stops sur des positions de change longues.

Un autre participant au marché a déclaré : "Il n'y a rien eu de particulier, comme un flux de nouvelles ou une intervention, mais une transaction importante a été exécutée.

La forte demande persistante de devises de la part des importateurs a pesé sur le rouble, l'emportant sur le soutien apporté par les prix élevés du pétrole, le baril de Brent de référence se situant toujours au-dessus de 90 dollars.

Les traders ont déclaré que cela reflétait en partie le décalage entre la vente de pétrole russe sur les marchés étrangers et la réception des recettes en devises sur le marché local, bien que certains s'attendent à ce que la hausse des prix du pétrole commence à se répercuter et à aider le rouble.

La banque centrale a relevé d'urgence son taux d'intérêt de 350 points de base à 12 % le 15 août, après que le rouble a atteint son plus bas niveau depuis 17 mois, à 101,75 pour un dollar, et a déclaré qu'elle ne pouvait exclure une nouvelle augmentation lors de sa prochaine réunion, le 15 septembre.

Les indices boursiers russes ont perdu leurs gains initiaux pour terminer en baisse, l'indice RTS libellé en dollars et l'indice russe MOEX basé sur le rouble ayant chacun baissé d'environ 2,35 %.

Pour un guide des actions russes, voir

Pour les obligations du Trésor russe, voir (Reportage de Reuters)