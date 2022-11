Le rouble russe glisse au-delà de 62 par rapport au dollar pour atteindre son plus bas niveau en deux semaines

La Fed a relevé ses taux d'intérêt de trois quarts de point de pourcentage mercredi, comme prévu, et a déclaré que sa lutte contre l'inflation nécessitera une nouvelle hausse des coûts d'emprunt.

Vers 0758 GMT, le rouble était plus faible de 0,7% contre le dollar à 62,20, glissant plus tôt à sa marque la plus faible depuis le 17 octobre.

La monnaie russe avait gagné 0,4 % contre l'euro à 60,91. Elle avait perdu 0,3 % par rapport au yuan à 8,43.

Les analystes de la Promsvyazbank ont déclaré que l'activité commerciale augmenterait jeudi avant une fête nationale en Russie le 4 novembre, ce qui pourrait secouer la paire dollar/rouble hors de la fourchette de 61-62 dans laquelle elle s'est installée ces dernières semaines.

Le rouble pourrait tenter de sortir de cette fourchette tant que la balance commerciale reste forte, mais il restera généralement proche des niveaux actuels, a déclaré Andrei Kochetkov, un analyste de la maison de courtage Otkritie.

Une baisse des prix du pétrole, principale exportation de la Russie, a également exercé une pression sur la devise russe, le pétrole brut Brent s'échangeant en baisse de 0,9 % à 95,3 dollars le baril.

Le rouble a également perdu le soutien des paiements d'impôts de fin de mois, qui voient habituellement les exportateurs convertir les revenus en devises étrangères pour payer les dettes locales.

Les indices boursiers russes ont ouvert en forte baisse, suivant les marchés mondiaux après que la hausse des taux de la Fed ait alimenté les craintes d'une récession.

L'indice RTS libellé en dollars a chuté de 2,3 % à 1 083,3, tandis que l'indice russe MOEX libellé en roubles a baissé de 1,7 % à 2 137,8.