Le rouble russe passe la barre des 75 contre le dollar pour atteindre son plus bas niveau depuis 10 mois.

À 7 h 06 GMT, le rouble était plus faible de 0,4 % face au dollar à 75,15, tombant à 75,2525 plus tôt dans la session, sa marque la plus faible depuis le 25 avril.

Il avait perdu 0,1% pour s'échanger à 79,99 contre l'euro et perdu 0,3% contre le yuan à 10,90.

La monnaie russe pourrait être confrontée à d'autres vents contraires alors que les dirigeants de l'UE discutent d'une nouvelle série de sanctions contre la Russie en raison de ses actions en Ukraine, les politiciens, les chefs militaires et les banques russes devant être ciblés.

Vendredi, le ministère russe des finances a déclaré qu'il maintenait son projet d'afficher un déficit budgétaire ne dépassant pas 2 % du produit intérieur brut (PIB) en 2023, malgré l'explosion des dépenses et l'effondrement des recettes énergétiques qui ont contribué à un énorme déficit en janvier.

Le pétrole brut Brent, une référence mondiale pour la principale exportation de la Russie, était en baisse de 1,3 % à 84,0 $ le baril.

Les indices boursiers russes étaient en baisse.

Les analystes de la Sinara Investment Bank ont déclaré que les actions pourraient connaître une baisse modérée avant le week-end, les acheteurs ne montrant probablement pas beaucoup d'intérêt avant le discours annuel du président Vladimir Poutine devant le parlement, prévu le 21 février.

L'indice RTS libellé en dollars a baissé de 0,6 % à 901,4 points, atteignant son plus bas niveau depuis 10 mois. L'indice russe MOEX basé sur le rouble était en baisse de 0,2 % à 2 147,3 points.