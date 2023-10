Le rouble a chuté à son plus bas niveau en sept semaines face au dollar lundi, après avoir perdu le soutien d'une période fiscale favorable en fin de mois et être resté sous la pression de la diminution de l'excédent de la balance courante de la Russie.

La monnaie russe a franchi la barre des 100 pour un dollar à la mi-août, obligeant la banque centrale à relever d'urgence son taux de 350 points de base et amenant les autorités à discuter de la possibilité de réintroduire des mesures de contrôle pour soutenir la monnaie.

A 0611 GMT, le rouble était 0,5% plus faible contre le dollar à 98,41, plus tôt il a atteint 98,7125, son point le plus faible depuis le 15 août.

Il a perdu 0,6% pour s'échanger à 103,99 contre l'euro et a perdu 0,1% contre le yuan à 13,51.

"En plus de la dette publique, la pression a augmenté sur le rouble, qui cette semaine devrait à nouveau dépasser la barre des 100 pour un dollar, et s'il se maintient à ce niveau, une nouvelle vague d'accélération de la croissance des prix pourrait suivre", a déclaré Evgeny Suvorov, économiste de CentroCreditBank.

"La banque centrale doit faire passer le taux à 15 %, mais il reste quatre semaines avant la réunion du conseil d'administration. Et la panique sur le marché peut commencer à tout moment..."

Selon un sondage Reuters réalisé la semaine dernière, la pression inflationniste persistante obligera la banque centrale russe à procéder à au moins une nouvelle hausse des taux cette année, tandis que la faiblesse persistante du rouble figure parmi les facteurs qui limitent les perspectives de croissance à long terme de la Russie.

Les analystes s'attendent à ce que la banque centrale relève ses taux à 14 % lors de sa réunion du 27 octobre et à ce qu'elle maintienne des taux à deux chiffres jusqu'en 2025.

Le rouble a connu une évolution mouvementée depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, chutant à un niveau record de 120 par rapport au dollar en mars de l'année dernière, avant de remonter à un plus haut de plus de sept ans quelques mois plus tard, soutenu par les contrôles de capitaux et l'augmentation des recettes d'exportation.

Le rouble a maintenant perdu le soutien des paiements d'impôts de fin de mois, qui permettent habituellement aux exportateurs de convertir les revenus en devises étrangères pour payer les dettes locales.

Le pétrole brut Brent, référence mondiale pour le principal produit d'exportation de la Russie, était en hausse de 0,3 % à 92,46 dollars le baril.