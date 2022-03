Le rouble russe reste stable à Moscou alors que de nouvelles négociations sur l'Ukraine sont attendues

Après les discussions du week-end, la Russie et l'Ukraine ont donné leurs évaluations les plus optimistes sur les efforts diplomatiques pour résoudre leurs différends, même si la Russie a attaqué une base près de la frontière polonaise et que les combats font rage ailleurs.

À 7 h 30 GMT, le rouble était plus faible de 0,7 % par rapport à la clôture de vendredi à 115,0 contre le dollar et avait perdu 1,5 % par rapport à l'euro pour s'échanger à 122,8 - deux baisses minimes par rapport aux fluctuations sauvages de ces dernières semaines.

À l'étranger, le rouble s'échangeait jusqu'à 10 % plus fort par rapport au dollar, mais à un niveau similaire à celui de Moscou, autour de 115,0. Sur les marchés internationaux, le rouble s'est globalement négocié dans une fourchette de 112-133 par rapport au dollar dans des échanges minces depuis qu'il a atteint un niveau record de 150 il y a une semaine.

L'invasion par la Russie de son voisin du sud le 24 février et les sanctions économiques imposées par l'Occident en réponse ont ébranlé les marchés financiers et déclenché la pire crise économique en Russie depuis la chute de l'Union soviétique en 1991.

La banque centrale a restreint l'accès aux devises étrangères et le gouvernement a mis en place des mesures de soutien initiales qui ont contribué à stabiliser le rouble à la fin de la semaine dernière, mais la devise est toujours en baisse de près de 30 % par rapport au dollar depuis l'entrée des troupes russes en Ukraine.

Les analystes préviennent que les perspectives du rouble sont très incertaines dans un marché illiquide.

Dimanche, l'Ukraine a déclaré que la Russie "commençait à parler de manière constructive" et que des résultats pourraient être obtenus en quelques jours. Un délégué russe a déclaré que des progrès significatifs avaient été réalisés dans les pourparlers et que les délégations pourraient bientôt parvenir à des projets d'accords.

Les pourparlers de lundi doivent commencer à 10h30, heure de Kiev (0830 GMT). Trois séries de pourparlers entre les deux parties en Biélorussie, dont la plus récente lundi dernier, avaient porté principalement sur des questions humanitaires.

La bourse de Moscou est restée largement fermée lundi sur ordre de la banque centrale, et le restera pour le reste de la semaine.

Vendredi, le journal économique Vedomosti a rapporté, en citant des sources, que la banque centrale et la Bourse de Moscou cherchaient des moyens d'empêcher l'effondrement des prix des actifs lors de la réouverture éventuelle des échanges. Les actions ont été négociées pour la dernière fois à Moscou le 25 février, après quoi la banque centrale a imposé des restrictions alors que la volatilité montait en flèche.

Evgeny Suvorov, économiste à la CentroCredit Bank, a déclaré qu'alors que les combats se poursuivaient en Ukraine et que de nouvelles sanctions étaient encore introduites, ce n'était pas le moment idéal pour relancer les échanges. Il a déclaré que les contre-mesures de la Russie, qui ne sont pas encore claires, pourraient constituer un autre choc sérieux pour le marché.

