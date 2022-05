Le rouble russe s'affaiblit alors que la banque centrale réduit ses taux à 11 %.

La banque centrale a réduit son taux directeur de 300 points de base pour la troisième fois consécutive, adoucissant à nouveau le coût des emprunts après une hausse d'urgence du taux à 20 % fin février, quelques jours après que la Russie a envoyé des dizaines de milliers de soldats en Ukraine.

La gouverneure de la banque centrale, Elvira Nabiullina, doit s'exprimer lors d'un forum bancaire plus tard dans la journée de jeudi.

Vers 0748 GMT, le rouble était plus faible de 2,6% face au dollar à 60,89, dégringolant de 55,80, son plus fort niveau depuis février 2018 qu'il a atteint mercredi, et se rapprochant d'un plus bas de près d'une semaine.

Il avait perdu 4,4 % pour s'échanger à 63,32 face à l'euro, après avoir touché un sommet de sept ans à 57,10 lors de la séance précédente.

Le rouble a commencé à chuter depuis ces sommets pluriannuels mercredi, alors que le marché anticipait la décision de la banque en raison de la baisse des prévisions inflationnistes et de la fermeté du rouble qui freine la croissance des prix.

Plusieurs analystes avaient prédit une baisse de 200 points de base.

Le rouble a été soutenu jusqu'à présent cette année par les contrôles de capitaux, les nouvelles conditions de paiement du gaz exigeant la conversion des devises étrangères dans la monnaie et une baisse des importations.

Mais il a maintenant perdu le soutien de la période fiscale de fin de mois qui voit habituellement les entreprises tournées vers l'exportation convertir les devises étrangères en roubles pour payer les dettes locales.

Les indices boursiers russes ont connu un panorama mitigé.

L'indice RTS libellé en dollars a baissé de 0,7 % à 1230,4 points. L'indice russe MOEX basé sur le rouble était en hausse de 1,7 % à 2 378,4 points.