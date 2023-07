Le rouble russe s'est affaibli mercredi, revenant vers la barre des 90 par rapport au dollar, la demande de devises étrangères étant supérieure à l'offre et les troubles politiques internes du mois dernier limitant l'appétit pour le risque.

A 0718 GMT, le rouble était 0,8% plus faible contre le dollar à 89,92, après avoir atteint un plus bas de 15 mois de 90,1950 dans la session précédente.

Il a perdu 0,9% pour s'échanger à 98,08 contre l'euro et a perdu 0,5% contre le yuan à 12,39.

Les contrôles de capitaux ont contribué à isoler le rouble de la géopolitique au cours des 16 mois qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais la marche avortée du chef mercenaire Evgueni Prigojine vers Moscou le 24 juin a eu des répercussions sur les marchés et a soulevé des questions sur la mainmise du président Vladimir Poutine sur le pouvoir.

Le rouble a perdu plus de 9 % en juin et a chuté d'environ 20 % depuis le début de l'année, ce qui en fait l'une des monnaies les moins performantes au monde.

Le rouble continuera à dépasser les 90 à court terme, a déclaré Alor Broker dans une note, mais comme le taux de change est désormais déterminé par l'équilibre entre l'offre et la demande, le rouble pourrait finalement bénéficier des entreprises exportatrices.

"Les exportateurs profiteront des conditions qui leur sont favorables et transféreront une partie de leurs réserves de change en roubles, notamment pour pouvoir acheter des obligations OFZ avant une hausse des taux directeurs qui semble inévitable", a déclaré Alexei Antonov d'Alor Broker.

Les analystes interrogés par Reuters la semaine dernière s'attendent à ce que la Banque de Russie augmente ses taux d'intérêt en juillet et plus tard dans l'année, alors que la pression inflationniste s'intensifie, et considèrent que la marge de manœuvre pour que le rouble se renforce dans les 12 prochains mois est limitée.

Le ministère des finances russe doit organiser trois adjudications d'obligations du Trésor OFZ mercredi.

Le pétrole brut Brent, référence mondiale pour le principal produit d'exportation de la Russie, était en baisse de 0,3 % à 76,04 dollars le baril.

Les indices boursiers russes étaient en baisse.

L'indice RTS, libellé en dollars, était en baisse de 0,6 % à 981,7 points. L'indice russe MOEX, basé sur le rouble, était en baisse de 0,2 % à 2 802,0 points. (Reportage d'Alexander Marrow ; Rédaction de Christina Fincher)