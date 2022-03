Le rouble russe s'apprécie alors que le marché s'intéresse au paiement des coupons.

A 0731 GMT, le rouble était plus fort de 1,5% par rapport au dollar à 108,51 et avait gagné 0,5% pour s'échanger à 117,95 par rapport à l'euro - de petits mouvements comparés aux récentes fluctuations sauvages.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré que les pourparlers de paix semblaient plus réalistes mais qu'il fallait plus de temps, ce qui, selon certains analystes, favorise l'appétit pour le risque, alors même que les combats se poursuivent en Ukraine.

La Russie a 117 millions de dollars de paiements à effectuer mercredi sur deux euro-obligations libellées en dollars. Son ministère des finances a déclaré qu'elle effectuerait les paiements en roubles si les sanctions l'empêchaient de payer en dollars - ce que les marchés considéreraient comme un défaut de paiement.

Fitch Ratings a déclaré mardi que si les paiements étaient effectués en roubles, cela constituerait un défaut souverain s'il n'était pas corrigé après une période de grâce de 30 jours.

Les événements en Ukraine et les sanctions qui ont suivi contre Moscou en réponse ont déclenché la pire crise économique en Russie depuis la chute de l'Union soviétique en 1991.

L'Union européenne a lancé mardi un nouveau barrage de sanctions, notamment l'interdiction des investissements dans le secteur énergétique russe, des exportations de produits de luxe vers Moscou et des importations de produits sidérurgiques en provenance de Russie.

La bourse de Moscou est restée largement fermée sur ordre de la banque centrale, et le restera pour le reste de la semaine. Les actions ont été négociées pour la dernière fois à Moscou le 25 février, après quoi la banque centrale a imposé des restrictions.

La société de courtage russe ITI Capital a déclaré mardi qu'elle avait lancé un programme d'achat ou de vente de blue chips russes alors que les échanges sur la Bourse de Moscou restent suspendus.

La semaine dernière, la banque centrale russe a interdit la vente de dollars et d'euros sur le site http://cbr.ru/press/event/?id=12738 via les succursales bancaires, dans le cadre d'une autre mesure visant à protéger les liquidités en devises détenues par les banques locales, le pays étant largement coupé du système financier mondial par les sanctions occidentales.

Bien que les transactions en devises soient limitées, notamment en ce qui concerne les comptes bancaires et les achats à l'étranger, les Russes peuvent toujours acheter et vendre des devises en ligne, les banques locales facturant entre 104 et 108 roubles pour acheter un dollar et proposant de vendre pour 112 à 129.