Le rouble russe s'approche de son plus haut niveau en cinq ans par rapport à l'euro, les actions sont en hausse.

Le rouble est la monnaie la plus performante au monde cette année, bien que cela soit dû au soutien artificiel des contrôles de capitaux que la Russie a imposés pour protéger son secteur financier fin février après avoir envoyé des dizaines de milliers de soldats en Ukraine.

À 0744 GMT, le rouble était plus fort de 0,9% contre le dollar à 63,96, oscillant près de sa marque la plus forte depuis début février 2020 de 62,6250, qu'il a atteint vendredi.

Face à l'euro, le rouble progressait de 1% à 66,39, restant proche de son plus fort niveau depuis juin 2017 de 64,9425, qu'il a touché vendredi à la Bourse de Moscou.

Les tensions géopolitiques entre Moscou et l'Occident et les craintes d'un nouveau train de sanctions visant à punir la Russie pour ce qu'elle appelle "une opération militaire spéciale" en Ukraine sont en ligne de mire. Mais leur impact est atténué par la conversion obligatoire des devises étrangères par les entreprises axées sur l'exportation et par d'autres restrictions.

"Le raffermissement du rouble aujourd'hui pourrait être modéré, mais le cours du dollar pourrait baisser progressivement jusqu'à 62", ont indiqué les analystes de la Promsvyazbank dans une obligation.

Les indices boursiers russes étaient en hausse.

L'indice RTS, libellé en dollars, était en hausse de 1,7 % à 1 150,9 points. L'indice russe MOEX basé sur le rouble a augmenté de 1,6 % à 2 343,9 points.