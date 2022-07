Le rouble russe s'inscrit en baisse par rapport au dollar alors que le marché fait le point sur la réduction des taux d'intérêt.

À 0730 GMT, le rouble était plus faible de 0,2% par rapport au dollar à 57,39 et avait gagné 0,3% pour s'échanger à 58,13 contre l'euro.

Le rouble a perdu du terrain vendredi après que la banque centrale de Russie a réduit son taux d'intérêt directeur de 1,5 point de pourcentage, plus que prévu, pour le porter à 8,0 % et a déclaré qu'elle étudierait la nécessité de procéder à d'autres réductions en raison du ralentissement de l'inflation et de la contraction économique qui se poursuit plus longtemps que prévu.

Lundi, les analystes de Freedom Finance ont déclaré que le rouble se négocierait probablement dans la fourchette 55-57 par rapport au dollar.

"L'affaiblissement du rouble après la baisse des taux sera de courte durée, selon nous", ont-ils déclaré.

Le rouble est devenu la devise la plus performante du monde depuis le début de l'année, stimulé par des mesures - y compris des restrictions sur les ménages russes retirant leurs économies en devises étrangères - prises pour protéger le système financier russe des sanctions occidentales imposées après que Moscou ait envoyé des troupes en Ukraine le 24 février.

Avant le 24 février, le rouble s'échangeait à près de 80 pour un dollar et 85 pour un euro.

La force du rouble a inquiété les autorités, car elle réduit les revenus de la Russie provenant des exportations de matières premières et d'autres biens dont le prix est fixé en dollars et en euros. La banque centrale a assoupli certaines restrictions, mais de nombreux contrôles de capitaux restent en place.

Les paiements d'impôts de fin de mois qui incitent généralement les entreprises axées sur l'exportation à convertir une partie de leurs revenus en devises en roubles ont soutenu la monnaie au cours des deux dernières semaines.

"Le pic des paiements d'impôts, qui a lieu aujourd'hui, va soutenir la monnaie nationale et contribuer à sa croissance", a déclaré Bogdan Zvarich de banki.ru.

Les indices boursiers russes étaient en baisse.

L'indice RTS, libellé en dollars, a baissé de 1,1 % à 1 148,3 points. L'indice russe MOEX basé sur le rouble était en baisse de 0,2 % à 2 092,5 points.