Le rouble russe s'installe près de 61 par rapport au dollar après une semaine d'échanges volatils

Le rouble est en baisse d'environ 18% par rapport aux sommets de plus de sept ans atteints fin juin, après que plusieurs responsables aient exprimé leurs inquiétudes quant à sa force, qui réduit les revenus de la Russie provenant de l'exportation de matières premières et d'autres biens dont le prix est fixé en dollars et en euros.

À 0735 GMT, le rouble était plus faible de 0,3% face au dollar à 61,12 et avait gagné 0,9% pour s'échanger à 61,82 face à l'euro.

"Le rouble va probablement ignorer toute la négativité existante et continuer à augmenter doucement", a déclaré Alor Broker dans une obligation.

Le rouble est la devise la plus performante au monde https://emea1.apps.cp.thomsonreuters.com/Apps/NewsServices/mediaProxy?apiKey=6d416f26-7b24-4f31-beb6-1b5aa0f3fafb&url=http%3A%2F%2Ffingfx.thomsonreuters.com%2Fgfx%2Frngs%2FGLOBAL-CURRENCIES-PERFORMANCE%2F0100301V041%2Findex.html depuis le début de l'année, stimulé par les mesures - notamment les restrictions imposées aux ménages russes qui retirent leurs économies en devises étrangères - prises pour protéger le système financier russe des sanctions occidentales imposées après que Moscou ait envoyé des troupes en Ukraine le 24 février.

La monnaie a également bénéficié de la montée en flèche des recettes des exportations de matières premières et d'une forte baisse des importations.

Les analystes ont déclaré qu'il y a peu de différence entre 50 et 60 roubles pour un dollar en termes d'importance pour le budget. Les fonctionnaires préfèrent un taux de 70-80, ont-ils dit.

"(Le rouble) pourrait revenir à 55 pour un dollar avant les impôts trimestriels et les paiements de dividendes", a déclaré Dmitry Polevoy, responsable des investissements chez Locko-Invest.

"Nous doutons également que la reprise des importations et la baisse des exportations soient suffisamment importantes en juillet pour affecter fortement le rouble."

Les indices boursiers russes ont chuté lundi.

L'indice RTS, libellé en dollars, a baissé de 0,8 % à 1 136,2 points. L'indice russe MOEX basé sur le rouble était en baisse de 0,8 % à 2 205,8 points.